В правительстве подготовили планы на случай дефицита газа. В какую очередь могут отключить население?

Министерство энергетики подготовило планы резервного обеспечения населенных пунктов газом и ограничений его поставок в случае дефицита ресурса после вражеских обстрелов газовой инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя министра энергетики Николая Колесника, которые он сказал во время пресс-брифинга "Состояние прохождения отопительного сезона 2025-2026".

Первым шагом для преодоления возможного дефицита газа, по словам чиновника, является формирование резервных схем поставкигаза для населенных пунктов с учетом типологии распределительных сетей и сценариев возможного падения давления.

"Мы используем для этого планирование распределения газа по высоким, средним и низким давлением. Далее группируем по типологии населенных пунктов, группируем категории потребителей - бытовые, не бытовые, промышленные потребители, у которых есть резервные типы питания", - прокомментировал он.

Также в Министерстве энергетики разработана градация потребителей в случае локального или общенационального уровня опасности.

"Как происходит механизм? Во-первых, (осуществляется - ред.) ограничение давления в данной системе. Второе - (проводится - ред.) локализация последствий", - сказал он и добавил, что во время локализации происходит ремонт поврежденного оборудования газовой инфраструктуры.

Колесник сказал, что за время полномасштабной войны, уже наработаны сценарии как удержать подачу природного газа в населенные пункты в случае разгерметизации и поражения объекта газовой инфраструктуры путем балансировки системы.

"Мы имеем на практике отработанные данные механизмы", - добавил заместитель министра энергетики.

Очереди ограничений на поставку газа

Комментируя очереди ограничения или отключения от поставок газа в случае его дефицита, Колесник сказал, что население относится к последней очереди таких мероприятий.

"Население является последней очередью... Население является гарантированным потребителем в понимании безопасности", - прокомментировал заместитель министра.

Николай Колесник добавил, что ситуация с обеспечением газом населения зависит также от количества точек подачи газа из труб высокого давления в определенный населенный пункт - чем их больше, тем больший уровень надежности обеспечения ресурсом города или села.