В правительстве подготовили планы на случай дефицита газа. В какую очередь могут отключить население?
Министерство энергетики подготовило планы резервного обеспечения населенных пунктов газом и ограничений его поставок в случае дефицита ресурса после вражеских обстрелов газовой инфраструктуры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя министра энергетики Николая Колесника, которые он сказал во время пресс-брифинга "Состояние прохождения отопительного сезона 2025-2026".
Первым шагом для преодоления возможного дефицита газа, по словам чиновника, является формирование резервных схем поставкигаза для населенных пунктов с учетом типологии распределительных сетей и сценариев возможного падения давления.
"Мы используем для этого планирование распределения газа по высоким, средним и низким давлением. Далее группируем по типологии населенных пунктов, группируем категории потребителей - бытовые, не бытовые, промышленные потребители, у которых есть резервные типы питания", - прокомментировал он.
Также в Министерстве энергетики разработана градация потребителей в случае локального или общенационального уровня опасности.
"Как происходит механизм? Во-первых, (осуществляется - ред.) ограничение давления в данной системе. Второе - (проводится - ред.) локализация последствий", - сказал он и добавил, что во время локализации происходит ремонт поврежденного оборудования газовой инфраструктуры.
Колесник сказал, что за время полномасштабной войны, уже наработаны сценарии как удержать подачу природного газа в населенные пункты в случае разгерметизации и поражения объекта газовой инфраструктуры путем балансировки системы.
"Мы имеем на практике отработанные данные механизмы", - добавил заместитель министра энергетики.
Очереди ограничений на поставку газа
Комментируя очереди ограничения или отключения от поставок газа в случае его дефицита, Колесник сказал, что население относится к последней очереди таких мероприятий.
"Население является последней очередью... Население является гарантированным потребителем в понимании безопасности", - прокомментировал заместитель министра.
Николай Колесник добавил, что ситуация с обеспечением газом населения зависит также от количества точек подачи газа из труб высокого давления в определенный населенный пункт - чем их больше, тем больший уровень надежности обеспечения ресурсом города или села.
Напомним, в начале октября Россия нанесла очередной массированный удар по газовой инфраструктуре.
После удара 16 октября, Минобороны РФ цинично признало, что осуществляло атаки на газовые объекты. Москва признала, что для атаки были применены не только дроны, но и аэробаллистические ракеты "Кинжал".
8 ноября состоялась уже девятая массовая атака на газовую инфраструктуру с начала октября. В частности, в очередной раз были поражены объекты группы "Нафтогаз Украины".