В правительстве обосновали позицию о невозможности мобилизации 18-летних

Все мобилизованные должны быть обеспечены вооружением, поэтому вопрос о снижении мобилизационного возраста сейчас не стоит. Украина резко отвечает западным партнерам по этому поводу.

Об этом сказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - министр юстиции Ольга Стефанишина, сообщает корреспондент РБК-Украина .

"Действительно, когда я находилась в Брюсселе, журналисты задали вопрос относительно мобилизационного возраста. Я хочу, чтобы мы четко понимали, что это не позиция или какое-то заявление, это реальность", - сказала она на форуме "Право и справедливость: усиление взаимодействия в условиях войны".

По ее словам, реальность связана с тем, что решения, которые коммуницируются, решения, которые принимаются государством, верховным главнокомандующим - это, в первую очередь, "большая ответственность за жизнь каждого украинца, поэтому они не могут быть продиктованы заявлениями должностных лиц Белого дома или любым другим".

"Воины должны быть обеспечены. Планирование в Вооруженных силах возможно при условии надлежащего обеспечения и, соответственно, наличия всех компонентов связанных с тренировкой, мобилизацией и обеспечением", - сказала чиновница.

Стефанишина заявила, что лично воспринимает поднятие вопроса западными партнерами по снижению возраста мобилизации как желание снять ответственность за те договоренности, которые были ранее.

"Поэтому, конечно, достаточно резко коммуницируем этот вопрос или непублично", - сказала она.