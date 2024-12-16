В уряді обґрунтували позицію щодо неможливості мобілізації 18-річних

Усі мобілізовані повинні бути забезпечені озброєнням, тому питання про зниження мобілізаційного віку зараз не стоїть. Україна різко відповідає західним партнерам з цього приводу.

Про це сказала віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції - міністр юстиції Ольга Стефанішина, повідомляє кореспондент РБК-Україна .

"Дійсно, коли я перебувала в Брюсселі, журналісти задали питання щодо мобілізаційного віку. Я хочу, щоб ми чітко розуміли, що це не позиція або якась заява, це реальність", - сказала она на форумі "Право та справедливість: посилення взаємодії в умовах війни".

За її словами, реальність пов'язана з тим, що рішення, які комунікуються, рішення, які ухвалюються державою, верховним головнокомандувачем - це, в першу чергу, "велика відповідальність за життя кожного українця, тому вони не можуть бути продиктовані заявами посадовців Білого дому або будь-яким іншим".

"Воїни мають бути забезпечені. Планування в Збройних силах можливо за умови належного забезпечення і, відповідно, наявності всіх компонентів пов'язаних з тренуванням, мобілізацією і забезпеченням", - сказала чиновниця.

Стефанішина заявила, що особисто сприймає порушення питання західними партнерами щодо зниження віку мобілізації як бажання зняти відповідальність за ті домовленості, які були раніше.

"Тому, звичайно, достатньо різко комунікуємо це питання або непублічно", - сказала вона.