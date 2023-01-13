В правительстве Германии заявили, что поставки танков Украине не должны быть табу

Федеральный министр юстиции Германии Марко Бушманн заявил, что для поставки танков Leopard 2 в Украину он не видит юридических проблем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкое издание Augsburger Allgemeine.
Как отмечает издание, в споре по поводу немецких боевых танков для Украины Бушман подчеркнул, что он поддерживает требования многих политиков коалиции относительно поставки Leopard-2 и не видит никаких юридических проблем для этого.
"Мое личное мнение четкое: это не должно быть табу. Ни в коем случае поставщики оружия или страны, в которых оружие было произведено, не станут стороной войны, даже если Украина атакует цели в России", - сказал министр.
Бушман подчеркнул, что это также может включать в себя атаку на российские военные объекты в России, если Украина будет атакована оттуда.
"Украина имеет право на самооборону. Президенту России Владимиру Путину нельзя разрешать самоутверждаться своей тактикой постоянной агрессии против соседних стран, иначе он всегда будет продолжать", - подчеркнул Бушман.
Министр юстиции считает достаточно важной тесную координацию с союзниками по поставкам вооружений.
"Это не делает Европу более безопасной, а делает более опасной. Поэтому Украина должна выиграть свою самооборонную войну - для себя, но и для нас", - констатировал он.
Сегодня РБК-Украина сообщало, что Германия на следующей неделе может объявить решение о поставках Украине танков Leopard. Страна тяготеет к положительному решению в пользу Украины.
Напомним, глава Минобороны Германии Кристине Ламбрехт отмечала, что решение о передаче Украине танков Leopard пока не принято, но Берлину следует приспосабливаться к реалиям.
Кроме того, вице-канцлер Германии Роберт Хабек отмечал, что власти Германии должны разрешить другим странам передавать Украине танки Leopard.
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