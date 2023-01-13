В правительстве Германии заявили, что поставки танков Украине не должны быть табу

Как отмечает издание, в споре по поводу немецких боевых танков для Украины Бушман подчеркнул, что он поддерживает требования многих политиков коалиции относительно поставки Leopard-2 и не видит никаких юридических проблем для этого.

"Мое личное мнение четкое: это не должно быть табу. Ни в коем случае поставщики оружия или страны, в которых оружие было произведено, не станут стороной войны, даже если Украина атакует цели в России", - сказал министр.

Бушман подчеркнул, что это также может включать в себя атаку на российские военные объекты в России, если Украина будет атакована оттуда.

"Украина имеет право на самооборону. Президенту России Владимиру Путину нельзя разрешать самоутверждаться своей тактикой постоянной агрессии против соседних стран, иначе он всегда будет продолжать", - подчеркнул Бушман.

Министр юстиции считает достаточно важной тесную координацию с союзниками по поставкам вооружений.

"Это не делает Европу более безопасной, а делает более опасной. Поэтому Украина должна выиграть свою самооборонную войну - для себя, но и для нас", - констатировал он.