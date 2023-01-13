В уряді Німеччини заявили, що поставки танків Україні не повинні бути табу

Федеральний міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн заявив, що для поставки танків Leopard 2 в Україну він не бачить юридичних проблем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецьке видання Augsburger Allgemeine.
Як зазначає видання, у суперечці щодо німецьких бойових танків для України Бушман підкреслив, що він підтримує вимоги багатьох політиків коаліції щодо доставки Leopard-2 і не бачить жодних юридичних проблем для цього.
"Моя особиста думка чітка: це не повинно бути табу. У жодному разі постачальники зброї або країни, в яких зброя була вироблена, не стануть стороною війни, навіть якщо Україна атакує цілі в Росії", - сказав міністр.
Бушман наголосив, що це також може включати атаку на російські військові об’єкти в Росії, якщо Україна буде атакована звідти.
"Україна має право на самооборону. Президенту Росії Володимиру Путіну не можна дозволяти самостверджуватися своєю тактикою постійної агресії проти сусідніх країн, інакше він завжди буде продовжувати", - підкреслив Бушман.
Міністр юстиції вважає досить важливою тісну координацію із союзниками в питанні поставок озброєнь.
"Це не робить Європу безпечнішою, а робить небезпечнішою. Тому Україна має виграти свою самооборонну війну - для себе, але й для нас", - констатував він.
Сьогодні РБК-Україна повідомляло, що Німеччина наступного тижня може оголосити рішення щодо постачання Україні танків Leopard. Країна тяжіє до позитивного рішення на користь України.
Нагадаємо, глава Міноборони Німеччини Крістіне Ламбрехт зазначала, що рішення про передачу Україні танків Leopard поки не ухвалено, але Берліну варто пристосовуватися до реалій.
Окрім того, віце-канцлер Німеччини Роберт Хабек наголошував, що влада Німеччини має дозволити іншим країнам передавати Україні танки Leopard.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.