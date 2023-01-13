В уряді Німеччини заявили, що поставки танків Україні не повинні бути табу

Як зазначає видання, у суперечці щодо німецьких бойових танків для України Бушман підкреслив, що він підтримує вимоги багатьох політиків коаліції щодо доставки Leopard-2 і не бачить жодних юридичних проблем для цього.

"Моя особиста думка чітка: це не повинно бути табу. У жодному разі постачальники зброї або країни, в яких зброя була вироблена, не стануть стороною війни, навіть якщо Україна атакує цілі в Росії", - сказав міністр.

Бушман наголосив, що це також може включати атаку на російські військові об’єкти в Росії, якщо Україна буде атакована звідти.

"Україна має право на самооборону. Президенту Росії Володимиру Путіну не можна дозволяти самостверджуватися своєю тактикою постійної агресії проти сусідніх країн, інакше він завжди буде продовжувати", - підкреслив Бушман.

Міністр юстиції вважає досить важливою тісну координацію із союзниками в питанні поставок озброєнь.

"Це не робить Європу безпечнішою, а робить небезпечнішою. Тому Україна має виграти свою самооборонну війну - для себе, але й для нас", - констатував він.