Глава Минобороны Германии не исключила поставки Leopard Украине
Решение о передаче Украине танков Leopard в Германии пока не приняли, но Берлину стоит приспосабливаться к реалиям.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild, об этом заявила глава Минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт.
Она во время своего визита на базу Бундесвера, которая находится в Саксонии, напомнила, что Берлин все еще не согласовал решение о передаче танков Leopard украинским военным.
"Однако в то время, в которое мы живем, нам стоит всегда приспосабливаться к соответствующей ситуации", - подчеркнула Ламбрехт.
Напомним, вчера, 11 января, президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна передаст Украине роту немецких танков Leopard, но в рамках международной коалиции.
Также мы писали, что сегодня, 12 января, вице-канцлер Германии Роберт Хабек подчеркивал, что власти ФРГ должны разрешать другим странам передавать Украине танки Leopard.
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