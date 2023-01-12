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Глава Минобороны Германии не исключила поставки Leopard Украине

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Четверг 12 января 2023 16:55
Глава Минобороны Германии не исключила поставки Leopard Украине Фото: Кристине Ламбрехт, глава Минобороны Германии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Решение о передаче Украине танков Leopard в Германии пока не приняли, но Берлину стоит приспосабливаться к реалиям.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild, об этом заявила глава Минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт.

Она во время своего визита на базу Бундесвера, которая находится в Саксонии, напомнила, что Берлин все еще не согласовал решение о передаче танков Leopard украинским военным.

"Однако в то время, в которое мы живем, нам стоит всегда приспосабливаться к соответствующей ситуации", - подчеркнула Ламбрехт.

Напомним, вчера, 11 января, президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна передаст Украине роту немецких танков Leopard, но в рамках международной коалиции.

Также мы писали, что сегодня, 12 января, вице-канцлер Германии Роберт Хабек подчеркивал, что власти ФРГ должны разрешать другим странам передавать Украине танки Leopard.

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