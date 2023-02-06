В правительстве Германии рассчитывают, что Leopard 2 доставят в Украину быстро

Власти Германии ожидают, что передача танков Leopard 2 вместе с европейскими союзниками Украине состоится быстро.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel , об этом заявил спикер правительства Вольфганг Бюхнер.

Ожидается, что Германия с партнерами поможет Украине сформировать два батальона с танками Leopard 2. Один батальон обычно состоит из 31 танка.

"Обязательство Германии остается в силе", - подчеркнул чиновник, комментируя планы поставить в Украину немецкие танки.

Напомним, ранее стало известно, что в Польшу доставили первый танк Leopard 2, который Канада пообещала передать Украине в рамках нового пакета военной помощи.

Также мы писали, что, по словам главы Минобороны Украины Алексея Резникова, сегодня, 6 февраля, в Польше украинские военные начали обучение на танках Leopard.

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