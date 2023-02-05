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Украинские военные начнут учения на танках Leopard уже завтра, - Резников

Новина українською →
Киев, Воскресенье 05 февраля 2023 17:35
Украинские военные начнут учения на танках Leopard уже завтра, - Резников Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В понедельник, 6 февраля, Украинские военные начнут обучение на танках немецкого производства Leopard.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

"Мы четко понимаем, сколько, когда, какая страна нам даст (танки - ред.). Мы четко понимаем, что с завтрашнего дня, с понедельника уже начинается обучение танковых экипажей за пределами Украины на Leopard", - сказал он.

Резников также сообщил, что сейчас продолжаются переговоры о запчастях на Leopard, их ремонт, обслуживание и тому подобное.

Напомним, в конце января Германия решила предоставить Украине танки Leopard 2 и разрешила другим странам соответствующие поставки.

Ранее западные СМИ заявили, что Германия может поставить Украине до 160 танков Leopard 1.

Кроме того, 4 февраля Канада отправила Украине первый танк Leopard 2.

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