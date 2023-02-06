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В уряді Німеччини розраховують, що Leopard 2 доставлять в Україну швидко

Ілюстративне фото: в уряді Німеччини розраховують, що Leopard 2 доставлять до України швидко (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Влада Німеччини очікує, що передача танків Leopard 2 разом із європейськими союзниками Україні відбудеться швидко.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel, про це заявив речник уряду Вольфганг Бюхнер.

"Зобов'язання Німеччини залишається чинним", - підкреслив чиновник, коментуючи плани поставити в Україну німецькі танки.

Очікується, що Німеччина з партнерами допоможе Україні сформувати два батальйони з танками Leopard 2. Один батальйон зазвичай складається з 31 танка.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що до Польщі доставили перший танк Leopard 2, який Канада пообіцяла передати Україні в рамках нового пакету військової допомоги.

Також ми писали, що, за словами глави Міноборони України Олексія Резнікова, сьогодні, 6 лютого, у Польщі українські військові розпочали навчання на танках Leopard.

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