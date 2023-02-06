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Первый Leopard 2, переданный Канадой, уже доставили в Польшу

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Варшава, Понедельник 06 февраля 2023 06:44
Первый Leopard 2, переданный Канадой, уже доставили в Польшу Фото: первый канадский Leopard 2 для Украины прибыл в Польшу (twitter.com/AnitaAnandMP)
Автор: Константин Широкун

В Польшу доставили первый танк Leopard 2, который Канада передала Украине в рамках нового пакета военной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра обороны Канады Аниты Ананд.

"Первый канадский основной боевой танк Leopard 2, который мы безвозмездно передали Украине, прибыл в Польшу. Вместе с нашими союзниками мы скоро начнем обучать Вооруженные силы Украины пользоваться этой техникой”, - говорится в сообщении министра обороны.

По ее словам, Канада и в дальнейшем продолжит поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией.

Ранее мы писали, что 4 февраля Канада отправила Украине первый танк Leopard 2. Бронированную машину отправили в Европу самолетом.

Также сообщалось, что в понедельник, 6 февраля, украинские военные начнут обучение на танках немецкого производства Leopard 2.

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Канада Польша Военная помощь Вторжение России в Украину
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