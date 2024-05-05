В правительстве Германии хотят обсудить, что делать с украинскими мужчинами
Министр внутренних дел немецкой федеральной земли Гессен Роман Посек не исключил возможности того, что Германия может помочь Украине с возвращением военнообязанных мужчин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesspiegel.
"Это может также включать помощь в обеспечении того, чтобы Украина могла использовать мужчин, которые сбежали за границу, но могут быть привлечены к войне", - сказал Посек в интервью немецкому телевидению.
По словам политика, в вопросе украинских мужчин возникает дилемма, поскольку нужно поддержать обороноспособность Украины, но в то же время Германия хочет оставаться безопасным убежищем для беженцев.
Комментируя ограничения консульских услуг для мужчин за рубежом, введенных Министерством иностранных дел Украины, Посек отметил, что не видит шансов, что Германия будет выдавать какую-то собственную замену просроченным паспортам.
"Я настроен скептически, потому что не вижу, что для этого есть соответствующие условия. Украина не является нелегитимным государством", - пояснил он.
Как сообщает германское телевидение, федеральные земли и Министерство внутренних дел Германии планируют обсудить ситуацию с украинскими мужчинами во вторник, 7 мая. Федеральные земли хотят, чтобы Берлин принял какое-нибудь общенациональное решение.
Ограничения для мужчин за границей
После принятия украинским парламентом закона о мобилизации МИД ввел временные ограничения на консульские услуги для мужчин.
Основанием для этого шага стало то, что принятый закон предусматривает изменения в правилах предоставления консульских услуг мужчинам, в частности они должны иметь при себе военно-учетные документы. С полным перечнем изменений для мужчин за границей в законе о мобилизации можно ознакомиться в материале РБК-Украина.
Поэтому МИД решил прекратить предоставлять консульские услуги мужчинам, пока не приведет собственные нормативные акты в соответствие с новым законодательством. Кроме того, МИД развеял целый ряд мифов, возникших вокруг этого решения.
После этого в Польше и Литве заговорили о возможности помочь Украине в вопросе возвращения военнообязанных мужчин из-за границы. Однако вице-премьер Ольга Стефанишина отметила, что Украина не планирует принудительно возвращать мужчин из-за границы.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.