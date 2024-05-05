ua en ru
Вс, 05 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В правительстве Германии хотят обсудить, что делать с украинскими мужчинами

Германия, Воскресенье 05 мая 2024 21:37
UA EN RU
В правительстве Германии хотят обсудить, что делать с украинскими мужчинами Фото: в Германии хотят обсудить ситуацию с украинскими мужчинами (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министр внутренних дел немецкой федеральной земли Гессен Роман Посек не исключил возможности того, что Германия может помочь Украине с возвращением военнообязанных мужчин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesspiegel.

"Это может также включать помощь в обеспечении того, чтобы Украина могла использовать мужчин, которые сбежали за границу, но могут быть привлечены к войне", - сказал Посек в интервью немецкому телевидению.

По словам политика, в вопросе украинских мужчин возникает дилемма, поскольку нужно поддержать обороноспособность Украины, но в то же время Германия хочет оставаться безопасным убежищем для беженцев.

Комментируя ограничения консульских услуг для мужчин за рубежом, введенных Министерством иностранных дел Украины, Посек отметил, что не видит шансов, что Германия будет выдавать какую-то собственную замену просроченным паспортам.

"Я настроен скептически, потому что не вижу, что для этого есть соответствующие условия. Украина не является нелегитимным государством", - пояснил он.

Как сообщает германское телевидение, федеральные земли и Министерство внутренних дел Германии планируют обсудить ситуацию с украинскими мужчинами во вторник, 7 мая. Федеральные земли хотят, чтобы Берлин принял какое-нибудь общенациональное решение.

Ограничения для мужчин за границей

После принятия украинским парламентом закона о мобилизации МИД ввел временные ограничения на консульские услуги для мужчин.

Основанием для этого шага стало то, что принятый закон предусматривает изменения в правилах предоставления консульских услуг мужчинам, в частности они должны иметь при себе военно-учетные документы. С полным перечнем изменений для мужчин за границей в законе о мобилизации можно ознакомиться в материале РБК-Украина.

Поэтому МИД решил прекратить предоставлять консульские услуги мужчинам, пока не приведет собственные нормативные акты в соответствие с новым законодательством. Кроме того, МИД развеял целый ряд мифов, возникших вокруг этого решения.

После этого в Польше и Литве заговорили о возможности помочь Украине в вопросе возвращения военнообязанных мужчин из-за границы. Однако вице-премьер Ольга Стефанишина отметила, что Украина не планирует принудительно возвращать мужчин из-за границы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
ВСУ получат от Rheinmetall прототипы дальнобойных артиллерийских снарядов
ВСУ получат от Rheinmetall прототипы дальнобойных артиллерийских снарядов
DAILY
Капеллан Константин Холодов: Наша церковь разрешает защищать с оружием в руках
Ольга Маджумдаржурналист РБК-Украина Капеллан Константин Холодов: Наша церковь разрешает защищать с оружием в руках