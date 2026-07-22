В правительстве назвали профессии с наибольшим спросом в Украине до 2036 года

Украинской экономике в течение следующих десяти лет понадобится более 2,6 миллиона новых работников. Наибольший спрос прогнозируют технических специалистов, инженеров и квалифицированных рабочих.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергея Бабака.
По словам чиновника, в Украине меняют систему подготовки специалистов, и государство больше не будет ориентироваться на желание университетов. Теперь главным ориентиром станут реальные потребности рынка труда.
"Мы меняем фундамент. Наконец начинаем планировать подготовку специалистов, исходя из реальных потребностей страны, а не только из количества специалистов, которых хотят готовить заведения высшего образования. Эту концепцию мы разрабатывали почти два года. Она заложена в законопроект №10399 о грантах, который уже доработан и ждет второго чтения", - написал Бабак.
Правительство уже запустило экспериментальное постановление. Государственный заказ в вузах будет формироваться на основе экономического моделирования. Это поможет избежать излишка одних специалистов и дефицита других.
Общее количество работающих украинцев будет расти стабильно. Этот процесс охватит более 10 лет, а экономическое моделирование показывает четкую тенденцию к увеличению рабочих мест.
"По результатам моделирования общая потребность экономики у занятых будет расти: с 12,9 млн человек в 2025 году, включая неформальную занятость до 13,6 млн человек в 2030 году и до 14,6 млн человек в 2036 году. Итак, до 2036 года больше чем на 1,7 млн человек больше, чем в 2025 году", - проинформировал глава комитета.
Восстановление разрушенной инфраструктуры изменит структуру рынка, и именно этот сектор станет лидером по темпам создания новых вакансий. Потребность в строителях вырастет более чем вдвое.
"В строительной сфере потребность в работниках может возрасти более чем вдвое: из примерно 520 тыс. занятых в 2025 году до 1,24 млн. работников в 2036 году", - подчеркнул Бабак.
Стране критически нужны будут:
Перерабатывающая промышленность будет также наращивать мощности. К 2036 году отрасли понадобится более 1,7 млн. работников. Это на 400 тысяч больше, чем сейчас, отметил Бабак. Предприятия будут искать технологов, операторов оборудования и специалистов по контролю качества.
Научная и техническая деятельность продемонстрирует рост на 75%.
"Увеличится спрос на профессиональную, научную и техническую деятельность. Потребность в работниках этого сектора может возрасти почти на 75%: с 500 тыс. человек в 2025 году до 750 тыс. в 2030 году, до почти 880 тыс. в 2036 году. Этот сегмент охватывает широкий спектр профессий и видов деятельности, проектирование, профессиональные сервисы для бизнеса", – сказал чиновник.
Не все отрасли покажут рост. В аграрном секторе количество занятых будет постепенно сокращаться. Если в 2025 году там будут работать 1,8 млн человек, то к 2036 году цифра упадет до 1,57 млн человек.
Сфера ИТ и телекоммуникаций остается стабильной. Существенного скачка численности работников здесь не ожидают. Прогноз на 2036 год – 263 тысячи специалистов.
В образовании упор смещается на качество. Число преподавателей и учителей не изменится.
"Об образовании ключевой вызов - не количество, а качество. Потребность в занятых в сфере образования будет оставаться почти стабильной: 1,24 млн человек в 2025 году; 1,23 млн в 2030 году; 1,23 млн в 2036 году. Моделирование не демонстрирует резкого увеличения численности занятых в сфере образования. Но именно образование станет основным мезханізмом адаптации", - подчеркнул парламентарий.
Потребность в медиках будет расти каждый год. Спрос на реабилитологов и психологов будет носить долгосрочный характер.
"Здравоохранение и социальная помощь будет оставаться одной из крупнейших сфер занятости в Украине, а потребность в кадрах в этой области будет носить долгосрочный характер", - резюмировал Бабак.
К 2036 году сектору понадобится почти 945 тысяч работников. Государству потребуются врачи всех специализаций и социальные работники.
Только выпускников университетов не хватит, поэтому Украине придется возвращать мигрантов. Также планируется привлекать экономически неактивное население.
"Будущий спрос будет формироваться под влиянием нескольких тенденций. Во-первых, значительная часть новой потребности будет создавать развитие секторов, которые будут обеспечивать восстановление и модернизацию страны. Именно поэтому среди лидеров по необходимости в новых кадрах оказываются квалифицированные рабочие, инженерные и технические специалисты", - добавил глава комитета.
Больше новых кадров понадобится среди квалифицированных рабочих с инструментом (516 тыс.) и специалистов (427 тыс.). Бизнес также будет нуждаться в бухгалтерах, аудиторах и юристах независимо от сферы деятельности.
В Минздраве надеются, что по окончании войны боевые медики присоединятся для помощи гражданским. Их навыки будут бесценны в мирной жизни в больницах или станциях скорой помощи.
Ранее РБК-Украина писала, что Минздрав запустил Единый портал вакансий в учреждениях здравоохранения, где медики могут найти актуальные предложения по всей Украине.