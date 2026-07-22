В правительстве назвали профессии с наибольшим спросом в Украине до 2036 года

По словам чиновника, в Украине меняют систему подготовки специалистов, и государство больше не будет ориентироваться на желание университетов. Теперь главным ориентиром станут реальные потребности рынка труда.

"Мы меняем фундамент. Наконец начинаем планировать подготовку специалистов, исходя из реальных потребностей страны, а не только из количества специалистов, которых хотят готовить заведения высшего образования. Эту концепцию мы разрабатывали почти два года. Она заложена в законопроект №10399 о грантах, который уже доработан и ждет второго чтения", - написал Бабак.

Правительство уже запустило экспериментальное постановление. Государственный заказ в вузах будет формироваться на основе экономического моделирования. Это поможет избежать излишка одних специалистов и дефицита других.

Динамика роста занятости

Общее количество работающих украинцев будет расти стабильно. Этот процесс охватит более 10 лет, а экономическое моделирование показывает четкую тенденцию к увеличению рабочих мест.

"По результатам моделирования общая потребность экономики у занятых будет расти: с 12,9 млн человек в 2025 году, включая неформальную занятость до 13,6 млн человек в 2030 году и до 14,6 млн человек в 2036 году. Итак, до 2036 года больше чем на 1,7 млн человек больше, чем в 2025 году", - проинформировал глава комитета.

Строительство – основной драйвер

Восстановление разрушенной инфраструктуры изменит структуру рынка, и именно этот сектор станет лидером по темпам создания новых вакансий. Потребность в строителях вырастет более чем вдвое.

"В строительной сфере потребность в работниках может возрасти более чем вдвое: из примерно 520 тыс. занятых в 2025 году до 1,24 млн. работников в 2036 году", - подчеркнул Бабак.

Стране критически нужны будут:

инженеры и архитекторы;

проектировщики;

специалисты по техническому надзору;

менеджеры инфраструктурных проектов;

мастера строительных профессий

Нужны не только "руки", но и "мозги"

Перерабатывающая промышленность будет также наращивать мощности. К 2036 году отрасли понадобится более 1,7 млн. работников. Это на 400 тысяч больше, чем сейчас, отметил Бабак. Предприятия будут искать технологов, операторов оборудования и специалистов по контролю качества.

Научная и техническая деятельность продемонстрирует рост на 75%.

"Увеличится спрос на профессиональную, научную и техническую деятельность. Потребность в работниках этого сектора может возрасти почти на 75%: с 500 тыс. человек в 2025 году до 750 тыс. в 2030 году, до почти 880 тыс. в 2036 году. Этот сегмент охватывает широкий спектр профессий и видов деятельности, проектирование, профессиональные сервисы для бизнеса", – сказал чиновник.

Что будет с ИТ, агросектором и образованием

Не все отрасли покажут рост. В аграрном секторе количество занятых будет постепенно сокращаться. Если в 2025 году там будут работать 1,8 млн человек, то к 2036 году цифра упадет до 1,57 млн человек.

Сфера ИТ и телекоммуникаций остается стабильной. Существенного скачка численности работников здесь не ожидают. Прогноз на 2036 год – 263 тысячи специалистов.

В образовании упор смещается на качество. Число преподавателей и учителей не изменится.

"Об образовании ключевой вызов - не количество, а качество. Потребность в занятых в сфере образования будет оставаться почти стабильной: 1,24 млн человек в 2025 году; 1,23 млн в 2030 году; 1,23 млн в 2036 году. Моделирование не демонстрирует резкого увеличения численности занятых в сфере образования. Но именно образование станет основным мезханізмом адаптации", - подчеркнул парламентарий.

Медицина и "социалка"

Потребность в медиках будет расти каждый год. Спрос на реабилитологов и психологов будет носить долгосрочный характер.

"Здравоохранение и социальная помощь будет оставаться одной из крупнейших сфер занятости в Украине, а потребность в кадрах в этой области будет носить долгосрочный характер", - резюмировал Бабак.

К 2036 году сектору понадобится почти 945 тысяч работников. Государству потребуются врачи всех специализаций и социальные работники.

Где будут искать людей

Только выпускников университетов не хватит, поэтому Украине придется возвращать мигрантов. Также планируется привлекать экономически неактивное население.

"Будущий спрос будет формироваться под влиянием нескольких тенденций. Во-первых, значительная часть новой потребности будет создавать развитие секторов, которые будут обеспечивать восстановление и модернизацию страны. Именно поэтому среди лидеров по необходимости в новых кадрах оказываются квалифицированные рабочие, инженерные и технические специалисты", - добавил глава комитета.

Больше новых кадров понадобится среди квалифицированных рабочих с инструментом (516 тыс.) и специалистов (427 тыс.). Бизнес также будет нуждаться в бухгалтерах, аудиторах и юристах независимо от сферы деятельности.