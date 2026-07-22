В уряді назвали професії з найбільшим попитом в Україні до 2036 року

За словами чиновника, в Україні змінюють систему підготовки фахівців і держава більше не орієнтуватиметься на бажання університетів. Тепер головним орієнтиром стануть реальні потреби ринку праці.

"Ми змінюємо фундамент. Нарешті починаємо планувати підготовку фахівців, виходячи з реальних потреб країни, а не лише з кількості фахівців, яких хочуть готувати заклади вищої освіти. Цю концепцію ми розробляли майже два роки. Вона закладена в законопроєкт №10399 про гранти, який уже доопрацьований та чекає на друге читання", - зазначив Бабак.

Уряд уже запустив експериментальну постанову. Державне замовлення у ВНЗ формуватимуть на основі економічного моделювання. Це допоможе уникнути надлишку одних спеціалістів та дефіциту інших.

Динаміка росту зайнятості

Загальна кількість працюючих українців буде стабільно зростати. Цей процес охопить понад десять років, а економічне моделювання показує чітку тенденцію до збільшення робочих місць.

"За результатами моделювання загальна потреба економіки у зайнятих зростатиме: із 12,9 млн осіб у 2025 році, включно з неформальною зайнятістю до 13,6 млн осіб у 2030 році та до 14,6 млн осіб у 2036 році. Отже, до 2036 року українській економіці знадобиться приблизно на 1,7 млн зайнятих більше, ніж у 2025 році", - поінформував голова комітету.

Будівництво - основний драйвер

Відбудова зруйнованої інфраструктури змінить структуру ринку і саме цей сектор стане лідером за темпами створення нових вакансій. Потреба у будівельниках зросте більш ніж удвічі.

"У будівничій сфері потреба у працівниках може зрости більш ніж удвічі: із приблизно 520 тис. зайнятих у 2025 році до 1,24 млн працівників у 2036 році", - підкреслив Бабак.

Країні критично потрібні будуть:

інженери та архітектори;

проєктувальники;

фахівці з технічного нагляду;

менеджери інфраструктурних проєктів;

майстри будівельних професій.

Потрібні не тільки "руки", але й "мізки"

Переробна промисловість також нарощуватиме потужності. До 2036 року галузі знадобиться понад 1,7 млн працівників. Це на 400 тисяч більше, ніж зараз, зазначив Бабак. Підприємства шукатимуть технологів, операторів обладнання та спеціалістів із контролю якості.

Наукова та технічна діяльність продемонструє зростання на 75%.

"Зростатиме попит на професійну, наукову та технічну діяльність. Потреба у працівниках цього сектору може зрости майже на 75%: із 500 тис. осіб у 2025 році до 750 тис. у 2030 році, до майже 880 тис. у 2036 році. Цей сегмент охоплює широкий спектр професій і видів діяльності: інженерні послуги, консалтинг, наукові дослідження, технічне проєктування, професійні сервіси для бізнесу", - сказав чиновник.

Що буде з ІТ, агросектором та освітою

Не всі галузі покажуть ріст. В аграрному секторі кількість зайнятих поступово скорочуватиметься. Якщо у 2025 році там працюватимуть 1,8 млн осіб, то до 2036 року цифра впаде до 1,57 млн.

Сфера ІТ та телекомунікацій залишиться стабільною. Суттєвого стрибка кількості працівників тут не очікують. Прогноз на 2036 рік - 263 тисячі спеціалістів.

В освіті акцент зміщується на якість. Кількість викладачів та вчителів не зміниться.

"Щодо освіти ключовий виклик – не кількість, а якість. Потреба у зайнятих у сфері освіти залишатиметься майже стабільною: 1,24 млн осіб у 2025 році; 1,23 млн у 2030 році; 1,23 млн у 2036 році. Моделювання не демонструє різкого збільшення чисельності зайнятих у сфері освіти. Проте саме освіта стає ключовим механізмом адаптації країни до нових економічних потреб", - наголосив парламентарій.

Медицина та "соціалка"

Потреба у медиках зростатиме щороку. Попит на реабілітологів та психологів матиме довгостроковий характер.

"Охорона здоров’я та соціальна допомога залишатиметься однією з найбільших сфер зайнятості в Україні, а потреба в кадрах у цій галузі матиме довгостроковий характер", - резюмував Бабак.

До 2036 року сектору знадобиться майже 945 тисяч працівників. Державі будуть потрібні лікарі всіх спеціалізацій та соціальні працівники.

Де шукатимуть людей

Лише випускників університетів не вистачить, тому Україні доведеться повертати мігрантів. Також планують залучати економічно неактивне населення.

"Майбутній попит формуватиметься під впливом кількох тенденцій. По-перше, значну частину нової потреби створюватиме розвиток секторів, які забезпечуватимуть відбудову та модернізацію країни. Саме тому серед лідерів за потребою у нових кадрах опиняються кваліфіковані робітники, інженерні й технічні спеціалісти", - додав голова комітету.

Найбільше нових кадрів знадобиться серед кваліфікованих робітників з інструментом (516 тис.) та фахівців (427 тис.). Бізнес також потребуватиме бухгалтерів, аудиторів та юристів незалежно від сфери діяльності.