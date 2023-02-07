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В правительстве Латвии предлагают бесплатно передавать Украине конфискованные автомобили

Фото: В правительстве Латвии предлагают передавать конфискованные автомобили Украине (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В правительстве Латвии хотят внести поправки в законодательство и бесплатно передавать Украине конфискованные в стране автомобили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального директора Службы государственных доходов Латвии Иевы Яунземе, которое приводит Delfi.

По ее словам, эта инициатива принадлежит министру финансов Латвии Арвилсу Ашераденсу.

В Латвии конфискованы у пьяных водителей автомобили, продаются на организованных Службой госдоходов аукционах по довольно низким ценам. Поэтому местные жители имеют высокий интерес к подобным машинам, потому что владельцем может стать тот, кто из всех желающих просто предложит наибольшую сумму.

Поэтому Ашераденс предлагает внести поправки в закон и разрешить бесплатно передавать Украине автомобили тех, у кого они были конфискованы за управление в нетрезвом состоянии.

Напомним, что Служба ГБ Латвии оценивают основания для лишения латвийского гражданства российского миллиардера Петра Авена.

Латвия не будет участвовать в Олимпийских играх 2024 года вместе с Россией и Беларусью, если на момент их проведения агрессия в Украине будет продолжаться.

У Латвии план действий в случае, если в России начнется очередная массовая мобилизация и тысячи людей будут пытаться пересечь российско-латвийскую границу.

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Латвия