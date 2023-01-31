Латвия отказалась участвовать в Олимпийских играх вместе с РФ и Белоруссией

Латвия не будет участвовать в Олимпийских играх 2024 года вместе с Россией и Беларусью, если на момент их проведения агрессия в Украине будет продолжаться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

"Если бы эти игры состоялись сейчас и в них принимали бы участие спортсмены из России и Беларуси, я думаю, что сборная Латвии не поехала бы на эти игры. Мы надеемся, что война закончится, Украина победит. Это будет совершенно новая ситуация и новые правила игры . Разумеется, в этом случае латвийские спортсмены тоже смогут участвовать в таких Олимпийских играх", - сказал президент Латвийского олимпийского комитета Жорж Тикмер. Латвия также советует своим национальным спортивным федерациям выходить на международный уровень с призывом не позволять российским и белорусским спортсменам участвовать в квалификационных турнирах Олимпийских игр 2024 года.