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Латвия отказалась участвовать в Олимпийских играх вместе с РФ и Белоруссией

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Латвия, Вторник 31 января 2023 18:17
Латвия отказалась участвовать в Олимпийских играх вместе с РФ и Белоруссией Фото: Латвия отказалась участвовать в Олимпийских играх вместе с РФ и Белоруссией (olympics.com)
Автор: Татьяна Степанова

Латвия не будет участвовать в Олимпийских играх 2024 года вместе с Россией и Беларусью, если на момент их проведения агрессия в Украине будет продолжаться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

"Если бы эти игры состоялись сейчас и в них принимали бы участие спортсмены из России и Беларуси, я думаю, что сборная Латвии не поехала бы на эти игры. Мы надеемся, что война закончится, Украина победит. Это будет совершенно новая ситуация и новые правила игры . Разумеется, в этом случае латвийские спортсмены тоже смогут участвовать в таких Олимпийских играх", - сказал президент Латвийского олимпийского комитета Жорж Тикмер.

Латвия также советует своим национальным спортивным федерациям выходить на международный уровень с призывом не позволять российским и белорусским спортсменам участвовать в квалификационных турнирах Олимпийских игр 2024 года.

Напомним, Международный олимпийский комитет призвал допустить представителей РФ и Белоруссии к соревнованиям в нейтральном статусе при условии, что они не были замечены в активной поддержке войны в Украине.

Кроме того, президент МОК Томас Бах заявил, что хочет, чтобы спортсмены из России и Беларуси смогли принять участие в Играх в Париже, даже если российская война против Украины будет продолжаться. Президент Франции Эммануэль Макрон также считает, что россияне и белорусы примут участие в Олимпиаде-2024 в Париже.

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