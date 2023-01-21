Латвия не будет пускать беглецов от мобилизации в России

У Латвии есть план действий в случае, если в России начнется очередная массовая мобилизация и тысячи людей будут пытаться пересечь российско-латвийскую границу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi .

Как отметил министр внутренних дел Латвии Марис Кучинскис, этот план в определенной степени уже апробирован на латвийско-белорусской границе.

"В Латвии накоплен немалый опыт, да и организованная белорусами "тренировка" пошла на пользу профессионализму латвийских служб", - подчеркнул министр.

По его словам, на приграничной с Россией территории Латвии сейчас фиксируются лишь отдельные инциденты, но они находятся под контролем.

"Однако тоже нельзя сказать о белорусской границе. Очень редко бывает утро, когда в графе отчета о попытках незаконного пересечения границы стоит ноль. Пожалуй, так будет до тех пор, пока у власти остается режим Лукашенко. Более того, нельзя сказать, что в это не вовлечена и Россия, потому что сейчас мы видим, как люди, пытающиеся пересечь границу, прилетают в Минск из Москвы, а затем их везут дальше к границе", - уточнил Кучинскис.

Кроме того, глава МВД Латвии подчеркнул, что в последнее время правоохранительным органам также приходится чаще сталкиваться с дезинформацией белорусов в Telegram-каналах.

"Например, распространяются видео со следами на снегу, которые якобы оставили латвийские пограничники, перетаскивая на территорию Беларуси тело иностранца, и достаточно доверчивых людей, которые в это верят", - рассказал министр.