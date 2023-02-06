В Латвии ищут основания для лишения гражданства миллиардера из РФ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LETA .

Как сообщается, оценка длится уже некоторое время, и сейчас ожидается заключение служб безопасности.

Основанием для лишения гражданства стали поправки к закону о лишении гражданства Латвии "лиц, оказывавших любую поддержку странам и лицам, совершившим действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости демократических государств".

Отмечено, что еще в 2022 году тогдашний министр юстиции Янис Борданс призвал министра внутренних дел Кристапа Эклонса не затягивать рассмотрение вопроса о лишении гражданства Авена, включенного в списки лиц, подпадающих под международные санкции за поддержку действий России против Украины.

Авен получил гражданство Латвии в 2016 году, а в 2012 году был награжден орденом Трех звезд. После вторжения России в Украину орденский капитул принял решение лишить российского бизнесмена ордена.