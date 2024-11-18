Боррель призвал ЕС снять ограничения для Украины на удары вглубь России
Украина должна иметь возможность применять дальнобойное вооружение против российской территории. Страны Европейского союза (ЕС) должны поддержать это.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу внешнеполитического ведомства ЕС Жозепа Борреля, которого цитирует The Guardian.
Перед встречей с министрами иностранных дел ЕС в Брюсселе Боррель выразил надежду, что члены блока в конце концов договорятся о предоставлении разрешения Украине использовать оружие для нанесения ударов внутри России.
"Я снова и снова повторяю, что Украина должна иметь возможность использовать оружие, которое мы ей предоставили, чтобы не только остановить стрелы, но и поразить стрелков", - заявил Боррель.
По его словам, он убежден в том, что члены ЕС снова обсудят этот вопрос.
"Я надеюсь, что государства-члены придут к согласию по этому поводу", - добавил он.
Удары вглубь России
В последние месяцы Украина активно обращалась к Соединенным Штатам Америки (США) и их союзникам с просьбой разрешить применять западное вооружение для ударов по целям российской армии, расположенным далеко вглубь территории России. До последнего времени Вашингтон проявлял осторожность в этом вопросе, избегая шагов, которые могли бы привести к эскалации.
Однако, по сообщениям западных СМИ от 17 ноября, администрация президента Джо Байдена одобрила использование американских дальнобойных ракет ATACMS для таких операций. Reuters отмечает, что Украина может реализовать эти атаки уже в ближайшее время.
В то же время издание Axios уточняет, что разрешение США касается исключительно ударов в Курской области. Как предполагается, это решение направлено на сдерживание Северной Кореи от дальнейшей переброски военных в Россию.
Также вчера Le Figaro писало о разрешении со стороны Британии и Франции по применению дальнобойных ракет SCALP/Storm Shadow для ударов по территории России, но позже изменило текст публикации.
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