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В Лондоне не смогли подтвердить разрешение Киеву бить ракетами Storm Shadow по России

Лондон, Понедельник 18 ноября 2024 09:58
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В Лондоне не смогли подтвердить разрешение Киеву бить ракетами Storm Shadow по России Фото: Британия не смогла подтвердить разрешение Киеву бить ракетами Storm Shadow (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В правительстве Великобритании заявляют о полной поддержке Украины. Однако воздерживаются от комментариев по поводу разрешения на удары ракетами Storm Shadow по России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Министр образования Бриджит Филлипсон заявила, что Великобритания по-прежнему "непоколебима" в своей поддержке Украины, однако не собирается следовать примеру США в вопросе поставок оружия.

Джо Байден разрешил Украине начать запуски поставленных США ракет вглубь России, в то время как премьер-министр Кир Стармер готовится добиваться "дальнейшей поддержки" Киева на саммите G20.

На вопрос о том, может ли Великобритания последовать ее примеру, Филлипсон заявила Sky News: "Мы по-прежнему решительно поддерживаем украинский народ спустя почти тысячу дней после начала этого конфликта. И отправляясь на саммит G20, премьер-министр очень четко заявил, что украинский народ и президент Зеленский могут рассчитывать на нашу полную поддержку".

Однако она воздержалась от комментариев по поводу того, может ли Великобритания разрешить Украине использовать британское дальнобойное оружие в России.

Премьер-министр Кир Стармер во время полета в Рио-де-Жанейро заявил, что необходимо удвоить усилия по укреплению поддержки Украины.

"И это главный пункт моей повестки дня на саммите G20. Нужна полная поддержка столько времени, сколько потребуется", - сказал он.

Накануне издание Le Figaro сообщило о том, что Франция и Британия позволили Украине нанести удары вглубь российской территории с помощью ракет SCALP и Storm Shadow. Однако позже это сообщение было удалено.

Кроме того, издание Axios сообщило, что Байден разрешил Украине использовать ракеты большой дальности только в Курской области России.

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