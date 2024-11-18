В Лондоне не смогли подтвердить разрешение Киеву бить ракетами Storm Shadow по России

В правительстве Великобритании заявляют о полной поддержке Украины. Однако воздерживаются от комментариев по поводу разрешения на удары ракетами Storm Shadow по России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Министр образования Бриджит Филлипсон заявила, что Великобритания по-прежнему "непоколебима" в своей поддержке Украины, однако не собирается следовать примеру США в вопросе поставок оружия.

Джо Байден разрешил Украине начать запуски поставленных США ракет вглубь России, в то время как премьер-министр Кир Стармер готовится добиваться "дальнейшей поддержки" Киева на саммите G20.

На вопрос о том, может ли Великобритания последовать ее примеру, Филлипсон заявила Sky News: "Мы по-прежнему решительно поддерживаем украинский народ спустя почти тысячу дней после начала этого конфликта. И отправляясь на саммит G20, премьер-министр очень четко заявил, что украинский народ и президент Зеленский могут рассчитывать на нашу полную поддержку".

Однако она воздержалась от комментариев по поводу того, может ли Великобритания разрешить Украине использовать британское дальнобойное оружие в России.

Премьер-министр Кир Стармер во время полета в Рио-де-Жанейро заявил, что необходимо удвоить усилия по укреплению поддержки Украины.

"И это главный пункт моей повестки дня на саммите G20. Нужна полная поддержка столько времени, сколько потребуется", - сказал он.