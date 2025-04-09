Касается миллионов: в Украине изменят порядок выплаты социальной помощи

Соцпомощь для матерей, опекунов и внутренне перемещенных лиц - теперь централизованно. Что изменится в подходе к выплатам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект постановления Кабмина, размещенный для обсуждения на сайте ФПУ.

Документом предлагается экспериментальный проект по централизации механизма выплаты некоторых социальных пособий.

На сегодня начисление и выплата социальной помощи проводится структурными подразделениями по вопросам социальной защиты населения местных органов власти.

Планируется передать эти функции Пенсионному фонду Украины, который будет выплачивать деньги на основании Единой информационной системы социальной сферы и, в частности, Единого социального реестра.

"Переход к централизованному предоставлению социальной помощи позволит оптимизировать денежные потоки и время прохождения средств от органа социальной защиты населения к получателям, ввести централизованную прозрачную систему контроля движения средств и их целевого использования", - говорится в документе.

Планируется, что это произойдет с 1 октября 2025 года.

Перечень видов социальных пособий, предоставляемых средствами Единой информационной системы социальной сферы

1. Государственная помощь в связи с беременностью и родами.

2. Государственная помощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство.

3. Государственная помощь на детей одиноким матерям.

4. Государственная помощь при усыновлении ребенка.

5. Государственная помощь на детей, больных тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелые врожденные пороки развития, редкие орфанные заболевания, онкологические, онкогематологические заболевания, детский церебральный паралич, тяжелые психические расстройства, сахарный диабет I типа (инсулинозависимый), острые или хронические заболевания почек IV степени, на ребенка, который получил тяжелую травму, нуждается в трансплантации органа, требует паллиативной помощи, которым не установлена инвалидность.

6. Государственная социальная помощь малообеспеченным семьям.

7. Помощь на детей, воспитывающихся в многодетных семьях.

8. Государственная социальная помощь на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, лиц из их числа, в том числе с инвалидностью, находящихся в детских домах семейного типа и приемных семьях.

9. Денежное обеспечение родителям-воспитателям и приемным родителям за предоставление социальных услуг в детских домах семейного типа и приемных семьях, в том числе осуществление расходов на уплату за них единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

10. Социальная помощь на содержание ребенка в семье патронатного воспитателя.

11. Оплата услуги патроната над ребенком и осуществление расходов, в частности на уплату за патронатного воспитателя единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

12. Помощь на проживание внутренне перемещенным лицам.

13. Временная помощь на детей, в отношении которых установлен факт отсутствия родительской опеки и которые временно устроены в семью родственников, знакомых, приемную семью или детский дом семейного типа, "Ребенок не один".