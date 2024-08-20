Правительство введет масштабные меры по обеспечению регионов водой: что планируется

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время заседания правительства .

Шмыгаль сообщил о новой программе на фоне теракта на Каховской ГЭС. По его словам правительство оперативно приступило к строительству водопровода "Ингулец - Южное водохранилище", и четыре нити уже введены в действие. В настоящее время тысячи жителей Днепропетровской области получают питьевую воду.

Однако, как отметил украинский премьер, важно обеспечить водой и жителей других регионов. С этой целью правительство утвердило Программу комплексного водообеспечения, которая охватит 9 областей:

Днепропетровске,

Кировоградская,

Донецк,

Запорожская,

Луганск,

Николаевскую,

Одесскую,

Харьковскую;

Херсонскую.

По словам Шмыгаля, программа предусматривает строительство систем водоснабжения, реконструкцию гидротехнических сооружений, расчистку речных русел и строительство артезианских скважин.

Он отметил, что уже в течение года Николаевская область будет полностью обеспечена водой, а к концу 2025 года доступ к воде получат еще 2 миллиона украинцев в Днепропетровской, Донецкой, Николаевской, Херсонской и Харьковской областях.