Годовщина подрыва Каховской ГЭС. Как выглядит бывшее водохранилище и "оживут" ли экосистемы

Российские оккупанты разрушили Каховскую ГЭС 6 июня 2023 года. Это стало едва ли не самым масштабным экологическим преступлением. После подрыва плотины было затоплено около 600 квадратных километров территории, разрушены дома. Погибли люди и животные.

РБК-Украина в годовщину Каховской катастрофы напоминает, что известно об уничтожении дамбы Каховской ГЭС, трагических последствиях для людей и природы, а также рассказывает, возможно ли восстановление тамошних экосистем.

Основное о подрыве Каховской ГЭС

Уничтожение дамбы Каховской ГЭС 6 июня 2023 года стало одной из крупнейших техногенных катастроф Европы.

Уничтоженная дамба (фото: facebook.com/Ukrhydroenergo)

В течение первой недели после аварии, согласно спутниковым данным, загрязненные речные воды простирались до реки Дунай и охватили более 7,3 тыс. км квадратных северо-западного шельфа Черного моря.

Несмотря на снижение уровня воды в Днепре, была подтоплена территория в 600 квадратных километров (ведь это была пятая по размеру ГЭС в Украине и самая большая по площади мелководья).

Последствия катастрофы (фото: Let's do it Ukraine)

Ориентировочные убытки и пострадавшие

По подсчетам экспертов, ориентировочная сумма ущерба, нанесенного окружающей среде, может составить около 146,4 млрд грн.

В результате наводнения пострадали 80 населенных пунктов. Пять - были затоплены полностью.

Огромная волна воды из Каховского водохранилища смывала все на своем пути (мусорные свалки, канализации, кладбища, тела животных, опасные химикаты) и в течение нескольких дней эта загрязненная вода стояла в домах людей.

"Под водой оказались разные источники загрязнения. Например, выгребные ямы, содержание которых попало в Днепр и Черное море. Это привело к непоправимым последствиям для наших экосистем, а также представляет большую угрозу жизни и здоровью людей", - рассказала лидер крупнейшего экодвижения страны Let's do it Ukraine Юлия Мархель.

Дома буквально "плавали" (фото: Let's do it Ukraine)

Кроме того, согласно информации Министерства экологии, в первые дни после прорыва в Херсонской области сложилась критическая ситуация в национальных парках.

Были затоплены и частично уничтожены 63 447 гектаров лесов, полностью затоплен национальный парк "Нижнеднепровский" (где существует 120 ценных видов флоры и фауны).

В конечном счете подтопление задело территории, где сохранились типичные и редкие группировки пойменных лесов, болот, лугов, песчаных степей, степных склонов Днепра и балок, обнажений горных пород.

Подрыв Каховской ГЭС изменил жизнь людей и животных (фото: Let's do it Ukraine)

Экологическая ситуация на месте катастрофы

Согласно результатам проведенных на юге Украины исследований проб воды (отобранных в марте 2024 года), по сравнению с 2023 годом концентрации загрязняющих веществ снизились.

Последствия подрыва Каховской ГЭС (фото: Getty Images)

Так, содержание в воде токсичных металлов - не превышает предельно допустимых концентраций (ПДК). Уровни органических загрязняющих соединений сельскохозяйственного происхождения - также значительно ниже ПДК. Кроме того, в воде стало меньше полициклических ароматических углеводородов и нефтепродуктов.

В целом это свидетельствует об улучшении экологического состояния и достижении "состояния равновесия", ведь концентрации загрязняющих веществ снизились до уровней, не представляющих опасности для человека при случайном попадании в организм.

Пробы воды и грунта (фото: Let's do it Ukraine)

Эксперты отмечают, что все эти вещества до сих пор остаются "присутствующими в воде", поэтому могут в дальнейшем накапливаться в организмах людей и негативно влиять на репродуктивную, иммунную и нервную системы.

Как выглядит бывшее водохранилище сейчас

По словам эколога Вадима Манюка, берег бывшего Каховского водохранилища в Днепропетровской области покрыт ракушками, а из высохшей почвы - проросла белая ива.

Зеленое "море" (скриншот: youtube.com/@SuspilneDnipro)

В интервью "Суспільне. Дніпро" он напомнил, что в первый год после уничтожения дамбы дно Каховского моря превратилось в огромную песчаную косу.

Бывшее Каховское водохранилище (фото: Getty Images)

"Это просто идеальные условия для прорастания ивы. Впечатляет то, сколько семян. Ведь за один сезон "фактически ниоткуда" хватило, чтобы засеять весь Великий Луг. Почти 150 тысяч гектаров природных насаждений образовалось", - отметил он.

Эксперт уточнил, что в целом этот лес - однорослый, высотой в среднем 2,5-3,5 метра. Однако со временем деревья начнут конкурировать между собой, и на 10 метров может остаться только одно дерево.

Юный ивовый лес (скриншот: youtube.com/@SuspilneDnipro)

"Сплошное "море". Зеленое море из ивы... Это - невероятно. Можно с уверенностью сказать, что такого явления на планете больше нигде не существует", - подчеркнул эколог.

Поскольку на той территории фактически не осталось проточной воды, растения, которые можно было бы назвать "водяными", будут постепенно исчезать.

Животворные трещины в почве (скриншот: youtube.com/@SuspilneDnipro)

Другие растения будут прорастать, в частности, из щелей (трещин в деформированном высохшем иле), которые образовались на дне Каховского водохранилища.

"В этих щелях как раз будет самая богатая почва из-за того, что в нее все будет стекаться. Для нас это - щель, а для экосистемы это что-то необходимое. То, что создает дополнительное биоразнообразие", - уточнил Манюк.

Возможно ли восстановление экосистем

По словам Юлии Мархель, окружающая среда - не имеет границ.

"Экоцид, происходящий на Юге Украины, влияет на экосистемы целой страны и мира. Подрыв дамбы Каховской ГЭС - одна из крупнейших техногенных катастроф в Европе со времен взрыва на Чернобыльской АЭС", - подчеркнула лидер Let's do it Ukraine.

Она уточнила, что в течение года было проведено четыре исследования, которые имели целью понять реальное состояние экосистем на фоне Каховской катастрофы.

"И можно сказать, что сейчас наблюдаются положительные изменения. Результаты исследований 2024 года показали значительное улучшение экологического состояния водных ресурсов по сравнению с 2023 годом", - рассказала эксперт.

По ее мнению, поскольку почти за 70 лет природа адаптировалась к существованию ГЭС, на восстановление этой экосистемы могут уйти десятки лет.

Последствия вражеских действий приходится "разгребать" и людям, и природе (фото: Let's do it Ukraine)

"Есть возможность восстановить степные ландшафты и место роста растений за счет уменьшения сельскохозяйственной нагрузки в Черноморском регионе. Но большинство природных видов флоры и фауны исчезли безвозвратно. Следует также помнить, что грунты и вода сейчас загрязнены и отравлены топливом, химикатами, радионуклидами и механическим мусором. Это не может создать благоприятные условия для быстрого восстановления природы", - пояснила Мархель.

В то же время она подчеркнула - если не делать ничего, территория бывшего водохранилища может просто превратиться в непригодную для использования.

"Тогда нам придется столкнуться с изменением климата региона. Нам нужна активизация международного и украинского экологического сообщества, чтобы предотвратить распространение и ухудшение последствий катастрофы даже после года борьбы с ней", - подытожила активист.

Подводя итоги всего вышесказанного, можем сделать вывод, что восстановление экосистем - на самом деле реально. Однако для этого нужно время и скорейшая победа Украины над врагом.