В Днепре проблемы со светом и водой, людей просят сделать запасы

Фото: в Днепре перебои со светом и водой после ночного обстрела (Виталий Носач, РБК-Украина)

В Днепре наблюдаются проблемы со светом после масштабной ночной атаки. Также есть перебои с водоснабжением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Днепра Бориса Филатова в Facebook.