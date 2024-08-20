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Уряд запровадить масштабні заходи із забезпечення регіонів водою: що планується

Україна, Вівторок 20 серпня 2024 12:33
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Уряд запровадить масштабні заходи із забезпечення регіонів водою: що планується Фото: (ілюстративне фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Уряд України запровадив нову програму комплексного забезпечення, спрямованої на постачання води на території 9 областей. Також анонсовано будівництво водогону "Інгулець - Південне водосховище".

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час засідання уряду.

Шмигаль повідомив про нову програму на тлі теракту на Каховській ГЕС. За його словами уряд оперативно розпочав будівництво водогону "Інгулець - Південне водосховище", і чотири нитки вже введено в дію. Наразі тисячі мешканців Дніпропетровської області отримують питну воду.

Проте, як зазначив український прем'єр, важливо забезпечити водою і жителів інших регіонів. З цією метою уряд затвердив Програму комплексного водозабезпечення, яка охопить 9 областей:

  • Дніпропетровську,
  • Кіровоградську,
  • Донецьку,
  • Запорізьку,
  • Луганську,
  • Миколаївську,
  • Одеську,
  • Харківську;
  • Херсонську.

За словами Шмигаля, програма передбачає спорудження систем водопостачання, реконструкцію гідротехнічних споруд, розчищення річкових русел та будівництво артезіанських свердловин.

Він зауважив, вже протягом року Миколаївська область буде повністю забезпечена водою, а до кінця 2025 року доступ до води отримають ще 2 мільйони українців у Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській, Херсонській та Харківській областях.

Проблеми з водою в Україні

Варто зауважити, що на тлі постійних російських атак та терактів, в Україні спостерігаються проблеми як зі світлом, так і з водою. Зокрема, нерідко можливість водопостачання напряму залежить від наявності електроенергії.

Через постійні відключення світла та російський теракт на Каховській ГЕС мільйони українців втратили спрощений доступ до води. Наразі мешканці багатьох регіонів вимушені шукати альтернативи звичному водопостачанню.

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