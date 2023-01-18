Россияне закрыли выезд в Запорожье, местные исчезают после депортации, - Федоров

Российские оккупанты так и не открыли выезд из временно оккупированного Мелитополя в подконтрольное Украине Запорожье. Депортируемые горожане бесследно исчезают в Васильевке.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Мелитополя Михаила Федорова.

По словам Федорова, еще 15 декабря российские ничтожества закрыли единственный выезд из Мелитополя через Васильевку в сторону Запорожья. Тогда же они заявили о "новогодних" каникулах, которые продлятся до 15 января. Однако уже через месяц выезд еще закрыт.

"Вместо этого рашисты сделали жест невиданной щедрости: позволили детям, женщинам и старикам проходить 10 км "дороги жизни" пешком. Но и здесь есть нюансы. Украинцы, депортированные решистами из оккупации в сторону Запорожья, бесследно исчезают", - пишет городской голова.

Депортированных горожан выгоняют из домов без вещей и заставляют доставаться "серой зоны" пешком, а в своих СМИ рассказывают о депортации "диверсантов".

"Однако люди не доходят до переправы, где их ждет украинская сторона. Куда на самом деле отправляют украинцев остается неизвестным", - пишет Федоров.