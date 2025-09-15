Правительство запланировало индексацию пенсий в 2026 году

По ее словам, в проекте государственного бюджета, предусмотрено на пенсионное обеспечение 1 трлн 27 млрд грн (+123,4 млрд грн до 2025 года).

"Предусмотрена индексация пенсий", - написала она.

Как уточнили в пресс-службе Минфина, в проекте бюджета предусмотрена сумма 251,3 млрд гривен на трансферт Пенсионному фонду.

"Своевременные пенсии для 10,3 млн пенсионеров, индексация с 1 марта 2026 года", - написали в Минфине.