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Правительство призвало президента подписать законы о госбюджете-2025 и повышении налогов, - Шмыгаль

Среда 27 ноября 2024 18:13
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Правительство призвало президента подписать законы о госбюджете-2025 и повышении налогов, - Шмыгаль Фото: Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Кабинет Министров призвал президента Владимира Зеленского как можно быстрее подписать законы о государственном бюджете на 2025 год и повышение налогов в Украине.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире национального телемарафона.

По словам Шмыгаля, законы о государственном бюджете на 2025 год и об изменениях в налоговый кодекс будут подписаны уже в ближайшие дни и вступят в силу с 1 декабря.

"Правительство уже обратилось к президенту Украины по поводу скорейшего подписания этих законов. Они являются одним из ключевых требований наших кредиторов. Они важны для наполнения средствами всех расходных статей для обороны нашего государства в этом году и в следующем", - рассказал Шмыгаль.

Он отметил, что после подписания этих законов, Украина получит дополнительный ресурс для закупки оружия и амуниции и выплату заработных плат Сил безопасности и обороны.

Он также напомнил, что 60% расходов госбюджета в следующем году приходится на сектор безопасности и обороны.

"В следующем году мы потратим на армию более 2,2 трлн грн - гораздо больше, чем бюджет страны мирного времени", - сказал он.

Повышение налогов в Украине

Ранее РБК-Украина писала о том, что законопроект о повышении налогов был представлен еще в июле. Тогда в Кабмине заявили, что такое решение вызвано необходимостью изыскать 500 млрд гривен на финансирование оборонных нужд . Часть средств должны были обеспечить увеличенные налоговые поступления.

Также мы писали, что Кабинет Министров прогнозирует финансирование дефицита государственного бюджета в 2025 году за счет международной помощи на 36,9 млрд долларов.

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