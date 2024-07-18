В Украине хотят повысить налоги: что предлагает Кабмин и какие ставки
В четверг, 18 июля, Кабинет министров одобрил проект изменений в государственный бюджет на 2024 год относительно увеличения финансирования сектора безопасности и обороны на 495,3 млрд гривен, а также проект изменений в Налоговый кодекс по увеличению налоговых поступлений на общую сумму 138,7 млрд гривен.
Об этом сообщил замглавы парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк. Информацию подтвердили редакции РБК-Украина в Министерстве финансов.
Как хотят изменить бюджет
Согласно проекту изменений в государственный бюджет на текущий год предусмотрено, в частности, увеличение расходов на оплату труда в секторе безопасности и обороны на 77,9 млрд грн.
На военную, специальную технику и оборудование предусмотрено дополнительно 256,1 млрд грн.
На строительство военных инженерно-технических и фортификационных сооружений дополнительно заложено 40,4 млрд грн.
А еще запланированы другие расходы – на 120,7 млрд грн.
Проектом изменений также предусмотрено сокращение расходов государственного бюджета на 65 млрд грн.
Для покрытия дополнительных расходов и обеспечения сбалансирования показателей бюджета предусмотрено увеличить доходы общего фонда государственного бюджета на 214,5 млрд грн, в том числе за счет увеличения налоговых поступлений. Также запланировано дополнительное финансирование общего фонда бюджета за счет долговых операций на сумму 220 млрд гривен.
Где будут искать деньги в бюджет
Правительство запланировало до конца года дополнительно получить в государственный бюджет 138,7 млрд грн за счет дополнительных поступлений от налогов. Для этого правительство предлагает повысить ставки отдельных налогов и расширить налогооблагаемую базу.
В частности, речь идет про:
- повышение ставки военного сбора с доходов, определенных статьей 163 Налогового кодекса, до 5%;
- установление обязанности уплаты военного сбора юридическими лицами в размере 1% дохода от любой деятельности для плательщиков налога на прибыль предприятий и плательщиков единого налога 3 и 4 группы;
- установление обязанности уплаты военного сбора в размере 5% в расчете двух минимальных заработных плат в месяц физическими лицами – предпринимателями плательщиками единого налога первой, второй и четвертой группы;
- установление обязанности уплаты военного сбора в размере 1% от дохода ФЛП плательщиками единого налога третьей группы;
- установление обязанности уплаты военного сбора в размере 5% от стоимости банковских металлов юридическими и физическими лицами, осуществляющими операции по приобретению у банков банковских металлов;
- установление обязанности уплаты военного сбора в размере 30% от стоимости реализованных ювелирных изделий предприятиями, учреждениями, организациями и ФЛП, осуществляющими розничную торговлю ювелирными изделиями из золота, платины и драгоценных камней (в том числе произведенными из давальческого сырья);
- установление обязанности уплаты военного сбора в размере 15% от стоимости приобретенного движимого имущества предприятиями, учреждениями и организациями, физическими лицами, приобретающими право собственности на легковые автомобили, подлежащие первой государственной регистрации в Украине территориальными органами МВД, кроме случаев обеспечения легковыми автомобилями лиц с инвалидностью согласно законодательству;
- установление обязанности уплаты военного сбора в размере 5% от дохода по продаже недвижимого имущества физическими лицами, которыми в течение отчетного налогового года осуществлена продажа одного объекта недвижимости;
- установление обязанности уплаты военного сбора в размере 5% поставщиками электронных коммуникационных услуг, предоставляющих услуги мобильной связи, осуществленной конечными пользователями таких услуг;
- установление обязанности ежемесячной уплаты авансовых взносов по налогу на прибыль предприятий плательщиками налога, осуществляющими деятельность по розничной торговле топливом в размере 0,5 минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января отчетного (налогового) года, в расчете на 1 куб. метр резервуаров для хранения бензина и дизельного топлива и сжиженного газа, размещенных на месте розничной торговли топливом, внесенным в Единый реестр лицензиатов и мест обращения топлива;
- установление специфической ставки акцизного налога в размере 0,1 евро за 1 литр газированных сладких напитков.
Как будут тратить средства из бюджета
Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что в ближайшее время Верховная Рада рассмотрит правительственный законопроект о пересмотре Государственного бюджета Украины на 2024 год. По его словам, полный текст правительственного законопроекта сегодня-завтра будет на сайте парламента.
"Парламент и правительство всегда оперативно реагируют на запросы военных, поэтому у меня нет сомнений, что предложенное увеличение расходов будет поддержано народными депутатами", - заверил Гетманцев.
Также он обнародовал анализ предложенных правительством изменений в госбюджет от главы бюджетного комитета Рады Роксоланы Пидласой.
Итак, расходы общего фонда государственного бюджета возрастут на 500,3 млрд гривен.
На нужды обороны предлагается дополнительно направить 495,3 млрд грн, в том числе:
- 185,8 млрд грн – на закупку и модернизацию военной техники и вооружения ВСУ;
- 147,2 млрд грн – для ВСУ;
- 48,2 млрд грн – для Национальной гвардии;
- 41,9 млрд грн – для Государственной пограничной службы;
- 40,7 млрд грн – для Государственной специальной службы транспорта Минобороны;
- 15,2 млрд грн – для Национальной полиции;
- 7,5 млрд грн – для ГУР МО;
- 5,1 млрд грн – для СБУ;
- 2,8 млрд грн – для ГСЧС;
- 503 млн грн – для СВР;
- 258,3 млн грн – для Госспецсвязи;
- 138,7 млн грн – для УГО.
Также предлагается увеличить расходы на:
- пополнение резервного фонда государственного бюджета – 4,5 млрд грн;
- пилотный проект по зубопротезированию и оказанию плановой стоматологической помощи ветеранам войны – 1 млрд грн;
- денежную помощь лицам, лишенным личной свободы незаконными действиями российской федерации - 400 млн грн;
- исполнение наказаний пенитенциарными учреждениями – 100,8 млн грн.
Что еще запланировало правительство
Планируется сокращение расходов на 65,7 млрд грн, в том числе на обслуживание государственного долга (на 61,8 млрд грн) и на выполнение государством гарантийных обязательств за заемщиков, получивших кредиты под государственные гарантии (на 3,9 млрд грн).
Роксолана Пидласа отмечает, в частности, что государству придется занимать 160,2 млрд грн на внутреннем рынке.
Кроме изменений параметров государственного бюджета на 2024 год правительство также инициирует урегулирование ряда вопросов, связанных с организацией бюджетного процесса в этом году, а именно:
- предоставить правительству возможность своими решениями и с согласия с соответствующим кредитором направлять на финансирование общего фонда госбюджета кредиты, которые привлекаются для реализации инвестиционных проектов;
- предусмотреть возможность зачисления в общий фонд госбюджета средств, которые будут поступать от "Ukraine Facility" в общей сложности на сумму 5,27 млрд евро;
- направлять на нужды ГУР Минобороны: часть остатка средств специального фонда госбюджета НКРЭКУ от взносов на регулирование, уплачиваемых субъектами в сферах энергетики и коммунальных услуг; средств ГП "Украина туристическая" на сумму 85 млн грн (в 2021 году были перечислены на пополнение уставного капитала); остатка неиспользованных средств в сумме 150 млн грн, поступивших на счета ГП "Украинский институт интеллектуальной собственности" от сборов.
Напомним, общие расходы госбюджета на 2024 год составляют 3,355 трлн гривен, из них на оборону – 1,685 трлн гривен.
Кабинет министров в Бюджетной декларации на 2025-2027 годы определил расходы на безопасность и оборону основным приоритетом бюджета. Расходы на безопасность и оборону определены на 2025 год на сумму 2,227 трлн гривен из бюджета в 3,956 трлн гривен.