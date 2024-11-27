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Уряд закликав президента підписати закони про держбюджет-2025 та підвищення податків, - Шмигаль

Середа 27 листопада 2024 18:13
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Уряд закликав президента підписати закони про держбюджет-2025 та підвищення податків, - Шмигаль Фото: Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Кабінет Міністрів закликав президента Володимира Зеленського якнайшвидше підписати закони про державний бюджет на 2025 рік та підвищення податків в України.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі національного телемарафону.

За словами Шмигаля, закони про державний бюджет на 2025 рік та про зміни до податкового кодексу будуть підписані вже найближчими днями та набудуть чинності з 1 грудня.

"Уряд вже звернувся до президента України щодо якнайшвидшого підписання цих законів. Вони є однією з ключових вимог наших кредиторів. Вони є важливими для наповнення коштами всіх витратних статей для оборони нашої держави цього року та наступного", - розповів Шмигаль.

Він зауважив, що після підписання цих законів Україна отримає додатковий ресурс для закупівлі зброї та амуніції та виплату заробітних плат Сил безпеки й оборони.

Він також нагадав, що 60% видатків держбюджету наступного року припадає на сектор безпеки та оборони.

"Наступного року ми витратимо на армію понад 2,2 трлн грн - значно більше, ніж бюджет країни мирного часу", - сказав він.

Підвищення податків в Україні

Раніше РБК-Україна писало про те, що законопроект щодо підвищення податків було подано ще у липні. Тоді у Кабміні заявили, що таке рішення викликане необхідністю знайти 500 млрд гривень на фінансування оборонних потреб. Частину коштів мали забезпечити збільшені податкові надходження.

Також ми писали, що Кабінет міністрів прогнозує фінансування дефіциту державного бюджету у 2025 році за рахунок міжнародної допомоги на 36,9 млрд доларів.

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