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Зеленский одобрил первое увеличение расходов госбюджета в этом году

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Украина, Пятница 17 марта 2023 14:07
Зеленский одобрил первое увеличение расходов госбюджета в этом году Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Президент Владимир Зеленский подписал изменения в закон о государственном бюджете Украины на 2023 год. Это первое увеличение расходов в этом году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона №8399 .

Закон предусматривает увеличение расходов специального фонда государственного бюджета в объеме 5,56 млрд гривен за счет:

  • грантов и помощи правительств иностранных государств, международных организаций в объеме 445,6 млн гривен,
  • дополнительных внешних заимствований в объеме 3,84 млрд гривен и возврат средств, предоставленных из государственного бюджета Министерству экономики Украины для предоставления финансовой помощи Фонду общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы на возвратной основе для выплаты пособия по безработице в объеме 1,28 млрд. гривен.

Кроме того, законом предусмотрено:

  • - объединение/передача бюджетных программ Министерства развития громад и территорий и Министерства инфраструктуры путем смены главного распорядителя бюджетных средств на Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры;
  • - передачу бюджетной программы "Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии" от Министерства финансов Украины в Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры Украины;
  • - объединение/передача бюджетных программ Государственного агентства инфраструктурных проектов и Государственного агентства автомобильных дорог путем смены главного распорядителя бюджетных средств на Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины.

Напомним, Верховная рада приняла изменения в государственный бюджет Украины на 2023 год 7 февраля 2023 года.

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