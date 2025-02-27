В Киеве более 15 многоэтажек остались без отопления: что произошло

"Киевтеплоэнерго" устраняет повреждения теплосети на одной из улиц Киева. Без отопления остались 17 домов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА .

По данным КГГА, из-за аварии на улице Святослава Храброго без отопления временно приостановили до 17 многоэтажек. Сейчас на месте работает аварийно-восстановительная бригада.

Напомним, РБК-Украина писало о том, как в Киеве недавно произошла авария теплосети на улице Братьев Тарасовцев, 5-Б. Тогда же от теплоснабжения были отключены 44 здания.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.