ua en ru
Чт, 27 февраля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

В Киеве более 15 многоэтажек остались без отопления: что произошло

Четверг 27 февраля 2025 15:58
UA EN RU
В Киеве более 15 многоэтажек остались без отопления: что произошло Иллюстративное фото: в Киеве более 15 многоэтажек остались без отопления 27 февраля (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

"Киевтеплоэнерго" устраняет повреждения теплосети на одной из улиц Киева. Без отопления остались 17 домов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

По данным КГГА, из-за аварии на улице Святослава Храброго без отопления временно приостановили до 17 многоэтажек. Сейчас на месте работает аварийно-восстановительная бригада.

Работы планируют завершить в максимально сжатые сроки.

"Для обогрева Института кардиологии имени академика Н.Д. Стражеско "Киевтеплоэнерго" развернуло мобильную котельную", - сказано в сообщении.

Напомним, РБК-Украина писало о том, как в Киеве недавно произошла авария теплосети на улице Братьев Тарасовцев, 5-Б. Тогда же от теплоснабжения были отключены 44 здания.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Отопительный сезон Киев Киевтеплоэнерго
NEWS
Эрдоган не исключает отправку турецких миротворцев в Украину, - Bloomberg
Эрдоган не исключает отправку турецких миротворцев в Украину, - Bloomberg
DAILY
Мустафа Джемилев: Крымских татар считали ненадежными, а мы стали основной силой против оккупации
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Мустафа Джемилев: Крымских татар считали ненадежными, а мы стали основной силой против оккупации