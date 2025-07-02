Кабмин принял важное решение по статусу инвалидности: что изменится

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства по делам ветеранов в Facebook.

Что именно изменил Кабинет министров

Украинцам рассказали, что чиновники (по инициативе Минветеранов) внесли изменения в постановления, регламентирующие порядок установления связи между ранением и получением инвалидности:

№917 от 21 ноября 2013 года;

№306 от 25 апреля 2018 года.

"Эти изменения касаются гражданского населения, которое получило ранения от взрывоопасных предметов", - уточнили в министерстве.

Для кого важны эти изменения и что будет дальше

В Минветеранов сообщили, что благодаря решению КМУ, статус лица с инвалидностью вследствие войны смогут получить не только жители территорий, подконтрольных органам государственной власти Украины (население которых получило ранения от взрывоопасных предметов в результате вооруженной агрессии РФ).

"Но и те, кто пострадал на временно оккупированных украинских территориях, которые уже освобождены Силами обороны Украины", - объяснили в министерстве.

Речь идет о том, что люди, которые получили серьезные повреждения здоровья во время российской оккупации (например в Буче или Херсоне), будут иметь право - после установления межведомственной комиссией Минветеранов факта повреждения здоровья на таких территориях - обращаться в медицинские комиссии для установления соответствующей причинной связи.

Это позволит им в дальнейшем получить:

статус лица с инвалидностью вследствие войны;

соответствующие социальные гарантии.

"Это решение - важный шаг к справедливому признанию страданий гражданского населения и обеспечения надлежащей социальной поддержки", - подытожили в Минветеранов.

Публикация министерства (скриншот: facebook.com/mva.gov.ua)