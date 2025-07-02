Кабмин принял важное решение по статусу инвалидности: что изменится
Кабинет министров Украины упростил процедуру установления инвалидности для некоторых гражданских лиц, пострадавших в результате полномасштабной российской агрессии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства по делам ветеранов в Facebook.
Что именно изменил Кабинет министров
Украинцам рассказали, что чиновники (по инициативе Минветеранов) внесли изменения в постановления, регламентирующие порядок установления связи между ранением и получением инвалидности:
- №917 от 21 ноября 2013 года;
- №306 от 25 апреля 2018 года.
"Эти изменения касаются гражданского населения, которое получило ранения от взрывоопасных предметов", - уточнили в министерстве.
Для кого важны эти изменения и что будет дальше
В Минветеранов сообщили, что благодаря решению КМУ, статус лица с инвалидностью вследствие войны смогут получить не только жители территорий, подконтрольных органам государственной власти Украины (население которых получило ранения от взрывоопасных предметов в результате вооруженной агрессии РФ).
"Но и те, кто пострадал на временно оккупированных украинских территориях, которые уже освобождены Силами обороны Украины", - объяснили в министерстве.
Речь идет о том, что люди, которые получили серьезные повреждения здоровья во время российской оккупации (например в Буче или Херсоне), будут иметь право - после установления межведомственной комиссией Минветеранов факта повреждения здоровья на таких территориях - обращаться в медицинские комиссии для установления соответствующей причинной связи.
Это позволит им в дальнейшем получить:
- статус лица с инвалидностью вследствие войны;
- соответствующие социальные гарантии.
"Это решение - важный шаг к справедливому признанию страданий гражданского населения и обеспечения надлежащей социальной поддержки", - подытожили в Минветеранов.
Публикация министерства (скриншот: facebook.com/mva.gov.ua)
Напомним, ранее мы рассказывали, что отдельные категории граждан должны обязательно пройти оценивание повседневного функционирования. Это, в частности, упрощает прохождение пути к получению статуса инвалидности.
Тем временем Министерство здравоохранения Украины (совместно с правоохранителями) провело проверки решений медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) в отношении должностных лиц.
В результате инвалидности лишили почти полтысячи человек.
Читайте также, как в Украине расширили перечень причин для оформления инвалидности.
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