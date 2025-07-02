ua en ru
Ср, 02 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Кабмин принял важное решение по статусу инвалидности: что изменится

Среда 02 июля 2025 17:22
UA EN RU
Кабмин принял важное решение по статусу инвалидности: что изменится Кабмин упростил процедуру установления инвалидности вследствие войны для некоторых украинцев (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Кабинет министров Украины упростил процедуру установления инвалидности для некоторых гражданских лиц, пострадавших в результате полномасштабной российской агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства по делам ветеранов в Facebook.

Что именно изменил Кабинет министров

Украинцам рассказали, что чиновники (по инициативе Минветеранов) внесли изменения в постановления, регламентирующие порядок установления связи между ранением и получением инвалидности:

  • №917 от 21 ноября 2013 года;
  • №306 от 25 апреля 2018 года.

"Эти изменения касаются гражданского населения, которое получило ранения от взрывоопасных предметов", - уточнили в министерстве.

Для кого важны эти изменения и что будет дальше

В Минветеранов сообщили, что благодаря решению КМУ, статус лица с инвалидностью вследствие войны смогут получить не только жители территорий, подконтрольных органам государственной власти Украины (население которых получило ранения от взрывоопасных предметов в результате вооруженной агрессии РФ).

"Но и те, кто пострадал на временно оккупированных украинских территориях, которые уже освобождены Силами обороны Украины", - объяснили в министерстве.

Речь идет о том, что люди, которые получили серьезные повреждения здоровья во время российской оккупации (например в Буче или Херсоне), будут иметь право - после установления межведомственной комиссией Минветеранов факта повреждения здоровья на таких территориях - обращаться в медицинские комиссии для установления соответствующей причинной связи.

Это позволит им в дальнейшем получить:

"Это решение - важный шаг к справедливому признанию страданий гражданского населения и обеспечения надлежащей социальной поддержки", - подытожили в Минветеранов.

Кабмин принял важное решение по статусу инвалидности: что изменитсяКабмин принял важное решение по статусу инвалидности: что изменитсяПубликация министерства (скриншот: facebook.com/mva.gov.ua)

Напомним, ранее мы рассказывали, что отдельные категории граждан должны обязательно пройти оценивание повседневного функционирования. Это, в частности, упрощает прохождение пути к получению статуса инвалидности.

Тем временем Министерство здравоохранения Украины (совместно с правоохранителями) провело проверки решений медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) в отношении должностных лиц.

В результате инвалидности лишили почти полтысячи человек.

Читайте также, как в Украине расширили перечень причин для оформления инвалидности.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кабинет Министров Украины Министерство социальной политики окупанція Война в Украине
Новости
Россияне дважды прорывались к Дачному. Генштаб рассказал, что с ними произошло
Россияне дважды прорывались к Дачному. Генштаб рассказал, что с ними произошло
Аналитика
Зеленский уволит Шмыгаля? Почему в Украине снова заговорили о смене правительства
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Зеленский уволит Шмыгаля? Почему в Украине снова заговорили о смене правительства