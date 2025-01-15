Правительство Словакии играет в очень опасные игры, - Зеленский

Правительство Словакии играет в очень опасные игры, поддерживая Россию. Словацкие политики делают это, потому что до конца не осознают, что такое война.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью польским СМИ.
По мнению Зеленского, самый большой вызов заключается в том, что словаки не понимают, что их политики не до конца осознают, что такое война, и они просто используют экономическую ситуацию.
"С россиянами надо дружить, отдавать им все, и не надо поддерживать Украину оружием" - такова была ситуация в Словакии. Конечно, люди в Словакии имеют разные мнения, но словацкое правительство играет в очень опасные игры, и они делают это потому, что война не пришла в их дом. Они этого не понимают. И я считаю, что зло должно быть наказано", - отметил президент.
Зеленский вспомнил разговор с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.
"Мы сидели среди всех лидеров ЕС и он мне сказал, что "здесь еще надо понять, где есть зло, а где его нет", а я сказал, что мы не можем простить убийцу. Я ему говорю: "В вас стреляли. Почему вы не простили нападавшего? Почему вы задержали человека, который в вас стрелял?", - рассказал он.
Тогда Зеленский напомнил Фицо, что и он, и другие европейские лидеры осудили покушение на него, "потому что стрелять в людей - это преступление. И Путин такой же, он стреляет в других людей".
Напомним, отношения между Украиной и Словакией стали напряженными после прихода к власти премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Он сделал несколько заявлений, выступая против предоставления Украине военной помощи и вступления в ЕС.
Ситуация обострилась, когда Украина решила не продолжать транзит через свою территорию российского газа в Европу, от которого зависят Словакия и Венгрия.
Фицо даже летал в Москву на встречу с российским диктатором Владимиром Путиным. Они обсуждали решение Украины отказаться от транзита российского газа с 1 января 2025 года, а также обменялись мнениями о войне России в Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя поездку, заявил, что главной целью визита главы словацкого правительства назвал стремление сотрудничать с Россией.
Кроме того, Фицо пригрозил прекратить экспорт электроэнергии Украине и уменьшить помощь украинским беженцам.
На днях Фицо записал обращение в Facebook и пригласил президента Украины Владимира Зеленского на встречу вблизи государственной границы на словацкой территории.
Словацкий премьер заявил, что хотел бы обсудить остановку транзита российского газа. Он также сказал, что хотел бы продолжить диалог с премьером Украины Денисом Шмыгалем.
Зеленский ответил на предложение Фицо. Он согласен встретиться, но только в Киеве и на этой неделе.
Однако в Словакии заявили, что Фицо не поедет в Киев на переговоры с Зеленским.
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