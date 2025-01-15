Правительство Словакии играет в очень опасные игры, - Зеленский

По мнению Зеленского, самый большой вызов заключается в том, что словаки не понимают, что их политики не до конца осознают, что такое война, и они просто используют экономическую ситуацию.

"С россиянами надо дружить, отдавать им все, и не надо поддерживать Украину оружием" - такова была ситуация в Словакии. Конечно, люди в Словакии имеют разные мнения, но словацкое правительство играет в очень опасные игры, и они делают это потому, что война не пришла в их дом. Они этого не понимают. И я считаю, что зло должно быть наказано", - отметил президент.

Зеленский вспомнил разговор с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

"Мы сидели среди всех лидеров ЕС и он мне сказал, что "здесь еще надо понять, где есть зло, а где его нет", а я сказал, что мы не можем простить убийцу. Я ему говорю: "В вас стреляли. Почему вы не простили нападавшего? Почему вы задержали человека, который в вас стрелял?", - рассказал он.

Тогда Зеленский напомнил Фицо, что и он, и другие европейские лидеры осудили покушение на него, "потому что стрелять в людей - это преступление. И Путин такой же, он стреляет в других людей".