Уряд Словаччини грає в дуже небезпечні ігри, - Зеленський

Уряд Словаччини грає в дуже небезпечні ігри, підтримуючи Росію. Словацькі політики роблять це, тому що до кінця не усвідомлюють, що таке війна.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю польським ЗМІ.
На думку Зеленського, найбільший виклик полягає в тому, що словаки не розуміють, що їхні політики не до кінця усвідомлюють, що таке війна, і вони просто використовують економічну ситуацію.
"З росіянами треба дружити, віддавати їм все, і не треба підтримувати Україну зброєю" - така була ситуація у Словаччині. Звичайно, люди в Словаччині мають різні думки, але словацький уряд грає в дуже небезпечні ігри, і вони роблять це тому, що війна не прийшла в їхній дім. Вони цього не розуміють. І я вважаю, що зло має бути покаране", - зазначив президент.
Зеленський згадав розмову з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо.
"Ми сиділи серед усіх лідерів ЄС і він мені сказав, що "тут ще треба зрозуміти, де є зло, а де його немає", а я сказав, що ми не можемо пробачити вбивцю. Я йому кажу: "У вас стріляли. Чому ви не пробачили нападнику? Чому ви затримали людину, яка в вас стріляла?", - розповів він.
Тоді Зеленський нагадав Фіцо, що й він, і інші європейські лідери засудили замах на нього, "тому, що стріляти в людей - це злочин. І Путін такий самий, він стріляє в інших людей".
Нагадаємо, відносини між Україною та Словаччиною стали напруженими після приходу до влади прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Він зробив декілька заяв, виступаючи проти надання Україні військової допомоги та вступу до ЄС.
Ситуація загострилася, коли Україна вирішила не продовжувати транзит через свою територію російського газу в Європу, від якого залежать Словаччина та Угорщина.
Фіцо навіть літав до Москви на зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним. Вони обговорювали рішення України відмовитись від транзиту російського газу з 1 січня 2025 року, а також обмінялися думками про війну Росії в Україні.
Президент України Володимир Зеленський, коментуючи поїздку, заявив, що головною метою візиту глави словацького уряду назвав прагнення співпрацювати з Росією.
Крім того, Фіцо пригрозив припинити експорт електроенергії Україні та зменшити допомогу українським біженцям.
Днями Фіцо записав звернення у Facebook і запросив президента України Володимира Зеленського на зустріч поблизу державного кордону на словацькій території.
Словацький прем'єр заявив, що хотів би обговорити зупинку транзиту російського газу. Він також сказав, що хотів би продовжити діалог із прем'єром України Денисом Шмигалем.
Зеленський відповів на пропозицію Фіцо. Він згоден зустрітися, але тільки в Києві та цього тижня.
Однак у Словаччині заявили, що Фіцо не поїде до Києва на переговори з Зеленським.
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