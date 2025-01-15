Уряд Словаччини грає в дуже небезпечні ігри, - Зеленський

На думку Зеленського, найбільший виклик полягає в тому, що словаки не розуміють, що їхні політики не до кінця усвідомлюють, що таке війна, і вони просто використовують економічну ситуацію.

"З росіянами треба дружити, віддавати їм все, і не треба підтримувати Україну зброєю" - така була ситуація у Словаччині. Звичайно, люди в Словаччині мають різні думки, але словацький уряд грає в дуже небезпечні ігри, і вони роблять це тому, що війна не прийшла в їхній дім. Вони цього не розуміють. І я вважаю, що зло має бути покаране", - зазначив президент.

Зеленський згадав розмову з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо.

"Ми сиділи серед усіх лідерів ЄС і він мені сказав, що "тут ще треба зрозуміти, де є зло, а де його немає", а я сказав, що ми не можемо пробачити вбивцю. Я йому кажу: "У вас стріляли. Чому ви не пробачили нападнику? Чому ви затримали людину, яка в вас стріляла?", - розповів він.

Тоді Зеленський нагадав Фіцо, що й він, і інші європейські лідери засудили замах на нього, "тому, що стріляти в людей - це злочин. І Путін такий самий, він стріляє в інших людей".