Фицо не поедет к Зеленскому в Киев, - вице-спикер парламента

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не поедет в Киев на переговоры с президентом Владимиром Зеленским

Об этом сказал вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар, сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское госагетство ТАСС.

"Вчера глава правительства Фицо опубликовал открытое письмо для Зеленского и пригласил его на переговоры. Зеленский ответил, что нужно приехать в пятницу в Киев. Это невозможно. Я думаю, что этого не будет", - заявил Гашпар который находитися в Москве.

Накануне Фицо записал обращение в Facebook и пригласил президента Украины Владимир Зеленского на встречу вблизи государственной границы на словацкой территории.

Словацкий премьер заявил, что хотел бы обсудить остановку транзита российского газа. Он также сказал, что хотел бы продолжить диалог с премьером Украины Денисом Шмыгалем.

Вечером 13 января Зеленский ответил на предложение Фицо. Он согласен встретиться, но только в Киеве и на этой неделе. "Ок. Приезжай в Киев в пятницу", - ответил президент Украины

Напомним, власти Словакии недовольны отсутствием доходов от транзита российского газа после окончания контракта между "Нафтогазом Украины" и "Газпромом" с 1 января 2025 года.

Фицо угрожает прекратить поставки электроэнергии в Украину и лишить помощи украинских беженцев. Он уже ездил в Москву к Путину и заявил, что добился поставок российского газа в обход Украины, хотя и не уточнил, каким образом будет идти этот газ.