В Швеции заявили, что сделали все необходимое для вступления в НАТО

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что его страна сделала все возможное для предстоящего вступления в НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Вloomberg.

По его словам, у Швеции нет требований к Турции по обеспечению ратификации ее заявки на вступление в оборонный альянс НАТО. Однако в стране ожидают, что это произойдет "относительно скоро".

Следует отметить, что прошло почти три месяца с тех пор, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился поддержать заявку Швеции на вступление в НАТО. Это стало значительным прорывом в стремлении военного альянса укрепить свою оборону после вторжения России в Украину. Однако парламент в Анкаре так и не сдвинул с места этот вопрос.

"Мы выполнили свою часть работы, и нет ничего дополнительного, что Швеция делает или должна сделать. Мы выполнили свои обязательства по улучшению сотрудничества с Турцией с целью предотвращения финансирования РПК или деятельности, направленной на Турцию", - заявил Кристерссон пятницу.

Вступление Швеции в НАТО

Напомним, Швеция подала заявку на вступление в НАТО еще в прошлом году. С тех пор ее не ратифицировали только Турция и Венгрия.

Мы также писали, что, по словам турецкого президента Реджепа Таипа Эрдогана, Турция ратифицирует членство Швеции в Североатлантическом альянсе в случае, если США одобрят продажу истребителей F-16 Анкари.

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