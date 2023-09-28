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Турция в октябре может ратифицировать вступление Швеции в НАТО, - Reuters

Турция, Четверг 28 сентября 2023 23:17
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Турция в октябре может ратифицировать вступление Швеции в НАТО, - Reuters Фото: Турция может ратифицировать вступление Швеции в НАТО (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Турция может ратифицировать вступление Швеции в Североатлантический альянс. Обсуждение состоится в середине следующего месяца.

Об этом рассказал новый глава Сената США по международным отношениям Бен Кардин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Кардин сообщил, что обсуждал вопрос о вступлении Швеции в НАТО с турецкими официальными лицами на встрече послов НАТО.

"Они утверждают, что это будет сделано в первой половине следующего месяца... Если это действительно так, то по крайней мере вопрос с НАТО решен, но есть и другие вопросы, кроме вступления в НАТО, которые должны стать частью наших обсуждений по мере продвижения вперед", - сказал он.

Вступление Швеции в НАТО

Напомним, Швеция подала заявку на вступление в НАТО еще в прошлом году. С тех пор ее не ратифицировали только Турция и Венгрия.

Мы также писали, что, по словам турецкого президента Реджепа Таипа Эрдогана, Турция ратифицирует членство Швеции в Североатлантическом альянсе в случае, если США одобрят продажу истребителей F-16 Анкари.

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