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Эрдоган назвал новое условие поддержки вступления Швеции в НАТО

Вторник 26 сентября 2023 15:53
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Эрдоган назвал новое условие поддержки вступления Швеции в НАТО Фото: Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Турция ратифицирует членство Швеции в Североатлантическом альянсе в случае, если США одобрят продажу истребителей F-16 Анкаре.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet.

По словам главы турецкого государства, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и госсекретарь США Энтони Блинкен обсуждали заявку Швеции на членство в НАТО на прошлой неделе в Нью-Йорке.

Эрдоган добавил, что администрация США связывает продажу F-16 Турции с процессом ратификации заявки Швеции.

"Если они (США - ред.) выполнят свои обещания, наш парламент также выполнит свое обещание. Турецкий парламент будет иметь решающее слово относительно членства Швеции в НАТО", - отметил президент Турции.

Стоит заметить, что Анкара запросила истребители F-16 и комплекты для их модернизации в октябре 2021 года. Потенциальное соглашение стоимостью 6 миллиардов долларов будет включать продажу 40 истребителей, а также модернизационные комплекты для 79 боевых самолетов.

Вступление Швеции в НАТО

Напомним, Швеция подала заявку на вступление в НАТО еще в прошлом году. С тех пор ее не ратифицировали только Турция и Венгрия.

Еще в начале июля Эрдоган пообещал, что турецкий парламент одобрит заявку Швеции осенью. При этом в сентябре президент Турции подчеркивал, что "стоит разделять продажу Турции F-16 и ратификацию вступления Швеции в НАТО".

Стоит заметить, что еще вчера премьер Венгрии Виктор Орбан заявлял об отсутствии причин для того, чтобы спешить с ратификацией заявки Швеции в НАТО.

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НАТО Швеция Турция Реджеп Тайип Эрдоган
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