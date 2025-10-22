ua en ru
Ср, 22 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Кабмин расширил проект по защите критической инфраструктуры: добавили транспорт и почту

Украина, Среда 22 октября 2025 09:53
UA EN RU
Кабмин расширил проект по защите критической инфраструктуры: добавили транспорт и почту Фото: проект по защите критической инфраструктуры расширили (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров расширил перечень секторов, участвующих в экспериментальном проекте по строительству и защите объектов критической инфраструктуры. В него теперь входят не только топливно-энергетический сектор, но и железнодорожный транспорт, почтовый сектор и системы жизнеобеспечения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 18 октября 2025 г. № 1315.

Расширение перечня критических секторов

Изменения дополняют предыдущий документ, принятый в феврале 2025 года.

Теперь экспериментальный проект охватывает объекты железнодорожного транспорта, почтового сектора, водо- и теплоснабжения, а также другие системы жизнеобеспечения. Речь идет о строительстве, реконструкции, капремонте и технических мерах по защите таких объектов.

Кто ответственный за реализацию

Участие в проекте будут принимать "Укрзализныця", Агентство восстановления, областные и Киевская городская военные администрации. Они получат полномочия выступать заказчиками работ и отчитываться об использовании бюджетных средств.

Проект будет финансироваться из государственного и местных бюджетов, в том числе из резервного фонда, а также из других источников, не запрещенных законом.

Как будет проходить финансирование

Министерство развития в течение пяти рабочих дней после получения документов должно согласовывать перечень объектов, подлежащих восстановлению или защите. В этот список будут включать объекты, требующие срочного укрепления, установки генераторов, аккумуляторных станций и других технических решений для стабильной работы.

Операторы инфраструктуры также смогут делегировать функции заказчиков государственным предприятиям или местным администрациям.

Для чего это нужно

Чиновники объясняют, что цель изменений - повысить устойчивость критической инфраструктуры в условиях войны. Речь идет об объектах, без которых невозможна нормальная жизнь граждан - транспорт, энергетику, связь, почту, воду и тепло.

Новые нормы позволяют быстрее принимать решения о финансировании защиты таких объектов и упрощают взаимодействие между государственными органами.

Российские атаки российские атаки

Россия осенью 2025 года изменила тактику ударов по энергетике Украины. Россияне атакуют конкретные объекты большим количеством дронов и ракет.

Заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник сообщил, что Россия начала атаковали конкретные объекты газопередачи, которые обеспечивают города.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ракеты
Новости
Ночная атака РФ: Зеленский назвал количество жертв и обратился к партнерам
Ночная атака РФ: Зеленский назвал количество жертв и обратился к партнерам
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию