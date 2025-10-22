Кабмин расширил проект по защите критической инфраструктуры: добавили транспорт и почту
Кабинет министров расширил перечень секторов, участвующих в экспериментальном проекте по строительству и защите объектов критической инфраструктуры. В него теперь входят не только топливно-энергетический сектор, но и железнодорожный транспорт, почтовый сектор и системы жизнеобеспечения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 18 октября 2025 г. № 1315.
Расширение перечня критических секторов
Изменения дополняют предыдущий документ, принятый в феврале 2025 года.
Теперь экспериментальный проект охватывает объекты железнодорожного транспорта, почтового сектора, водо- и теплоснабжения, а также другие системы жизнеобеспечения. Речь идет о строительстве, реконструкции, капремонте и технических мерах по защите таких объектов.
Кто ответственный за реализацию
Участие в проекте будут принимать "Укрзализныця", Агентство восстановления, областные и Киевская городская военные администрации. Они получат полномочия выступать заказчиками работ и отчитываться об использовании бюджетных средств.
Проект будет финансироваться из государственного и местных бюджетов, в том числе из резервного фонда, а также из других источников, не запрещенных законом.
Как будет проходить финансирование
Министерство развития в течение пяти рабочих дней после получения документов должно согласовывать перечень объектов, подлежащих восстановлению или защите. В этот список будут включать объекты, требующие срочного укрепления, установки генераторов, аккумуляторных станций и других технических решений для стабильной работы.
Операторы инфраструктуры также смогут делегировать функции заказчиков государственным предприятиям или местным администрациям.
Для чего это нужно
Чиновники объясняют, что цель изменений - повысить устойчивость критической инфраструктуры в условиях войны. Речь идет об объектах, без которых невозможна нормальная жизнь граждан - транспорт, энергетику, связь, почту, воду и тепло.
Новые нормы позволяют быстрее принимать решения о финансировании защиты таких объектов и упрощают взаимодействие между государственными органами.
Российские атаки российские атаки
Россия осенью 2025 года изменила тактику ударов по энергетике Украины. Россияне атакуют конкретные объекты большим количеством дронов и ракет.
Заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник сообщил, что Россия начала атаковали конкретные объекты газопередачи, которые обеспечивают города.