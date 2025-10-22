Уряд розширив проєкт із захисту критичної інфраструктури: долучили транспорт і пошту

Кабінет міністрів розширив перелік секторів, які беруть участь в експериментальному проєкті з будівництва та захисту об’єктів критичної інфраструктури. До нього тепер входять не лише паливно-енергетичний сектор, а й залізничний транспорт, поштовий сектор та системи життєзабезпечення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 18 жовтня 2025 р. № 1315 .

Розширення переліку критичних секторів

Зміни доповнюють попередній документ, ухвалений у лютому 2025 року.

Тепер експериментальний проєкт охоплює об’єкти залізничного транспорту, поштового сектору, водо- та теплопостачання, а також інші системи життєзабезпечення. Йдеться про будівництво, реконструкцію, капремонт і технічні заходи із захисту таких об’єктів.

Хто відповідальний за реалізацію

Участь у проєкті братимуть "Укрзалізниця", Агентство відновлення, обласні та Київська міська військові адміністрації. Вони отримають повноваження виступати замовниками робіт і звітувати про використання бюджетних коштів.

Проєкт фінансуватиметься з державного та місцевих бюджетів, у тому числі з резервного фонду, а також із інших джерел, не заборонених законом.

Як проходитиме фінансування

Міністерство розвитку протягом п’яти робочих днів після отримання документів має погоджувати перелік об’єктів, які підлягають відновленню або захисту. До цього списку включатимуть об’єкти, що потребують термінового зміцнення, встановлення генераторів, акумуляторних станцій та інших технічних рішень для стабільної роботи.

Оператори інфраструктури також зможуть делегувати функції замовників державним підприємствам або місцевим адміністраціям.

Для чого це потрібно

Урядовці пояснюють, що мета змін - підвищити стійкість критичної інфраструктури в умовах війни. Йдеться про об’єкти, без яких неможливе нормальне життя громадян - транспорт, енергетику, зв’язок, пошту, воду і тепло.

Нові норми дозволяють швидше ухвалювати рішення про фінансування захисту таких об’єктів і спрощують взаємодію між державними органами.