Кабмин планирует выделить еще 2 млрд гривен на помощь ВПО: кого это касается

В Украине тысячи маломобильных переселенцев нуждаются в эвакуации и помощи. Правительство планирует запустить программу ухода и приютов, финансирование которой составит более 2 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект постановления Кабмина, размещенный для обсуждения.

Цель документа, который подготовило Министерство социальной политики, обеспечить долговременный медсестринский уход и предоставление убежища до момента решения вопроса постоянного проживания таких лиц.

Актуальность проблемы

По данным на апрель 2025 года в местах временного проживания переселенцев находится почти 60 тысяч человек. Среди них более 5 тысяч - пожилые люди и лица с инвалидностью.

При этом более 12 тысяч маломобильных граждан до сих пор нуждаются в эвакуации в безопасные регионы.

Что предлагает министерство

Документ предусматривает введение экспериментальных проектов: оплату учреждениям здравоохранения за предоставление услуг долговременного медсестринского ухода и контрактирование социальных поставщиков услуг убежища для переселенцев.

Также планируется внести изменения в действующие постановления правительства, чтобы продлить действие программ ухода и временного размещения переселенцев до конца 2026 года.

Финансирование

Реализация проекта начнется в сентябре 2025 года и продлится до декабря 2026 года. В 2025 году на него планируют выделить 519 млн гривен, а в 2026 году - уже 1,64 млрд гривен.

Правительство также планирует упростить условия участия для поставщиков социальных услуг и усовершенствовать механизмы финансирования.