Минфин определился с размером расходов на оборону в 2026 году

В проекте госбюджета будет заложен сценарий продолжения войны весь 2026 год. Расходы на оборону останутся на уровне текущего года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо Минфина от 15 августа 2025 года.

Расходы общего фонда

Расходы по общему фонду на 2026 год для сектора безопасности и обороны определены на уровне показателей, утвержденных в госбюджете-2025. На 2027-2028 годы они планируются в соответствии с Бюджетной декларацией.

Предельные объемы расходов на оплату труда будут распределяться по показателям госбюджета-2025. Приоритетом станет финансирование надлежащих выплат военнослужащим, полицейским и другим лицам, участвующим в боевых действиях.

Перераспределение и оптимизация

Минобороны и другие ведомства сектора безопасности и обороны должны провести инвентаризацию действующего законодательства. На основе этого следует подать предложения по изменениям, которые позволят высвободить ресурсы в пределах предельных показателей расходов.

Эти средства планируется направить на финансирование неотложных нужд в 2026 году.

Специальный фонд

Расходы специального фонда на безопасность и оборону в 2026 году будут увеличены. В него учтут прогнозные поступления от налога на доходы физических лиц с зарплат военных, полицейских и служащих силовых структур.

Отдельно запланировано увеличение расходов специального фонда Минобороны. Это произойдет за счет средств от лицензий в сфере азартных игр и лотерей, которые направят на закупку вооружения и техники.

Единый социальный взнос

При расчете расходов на денежное обеспечение учтут максимальную базу начисления единого взноса. Она составит 15 размеров минимальной зарплаты, как предусмотрено госбюджетом-2025.

Это правило будет распространяться на все выплаты военнослужащим, полицейским и лицам рядового и начальствующего состава.