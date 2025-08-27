Минфин определился с размером расходов на оборону в 2026 году
В проекте госбюджета будет заложен сценарий продолжения войны весь 2026 год. Расходы на оборону останутся на уровне текущего года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо Минфина от 15 августа 2025 года.
Расходы общего фонда
Расходы по общему фонду на 2026 год для сектора безопасности и обороны определены на уровне показателей, утвержденных в госбюджете-2025. На 2027-2028 годы они планируются в соответствии с Бюджетной декларацией.
Предельные объемы расходов на оплату труда будут распределяться по показателям госбюджета-2025. Приоритетом станет финансирование надлежащих выплат военнослужащим, полицейским и другим лицам, участвующим в боевых действиях.
Перераспределение и оптимизация
Минобороны и другие ведомства сектора безопасности и обороны должны провести инвентаризацию действующего законодательства. На основе этого следует подать предложения по изменениям, которые позволят высвободить ресурсы в пределах предельных показателей расходов.
Эти средства планируется направить на финансирование неотложных нужд в 2026 году.
Специальный фонд
Расходы специального фонда на безопасность и оборону в 2026 году будут увеличены. В него учтут прогнозные поступления от налога на доходы физических лиц с зарплат военных, полицейских и служащих силовых структур.
Отдельно запланировано увеличение расходов специального фонда Минобороны. Это произойдет за счет средств от лицензий в сфере азартных игр и лотерей, которые направят на закупку вооружения и техники.
Единый социальный взнос
При расчете расходов на денежное обеспечение учтут максимальную базу начисления единого взноса. Она составит 15 размеров минимальной зарплаты, как предусмотрено госбюджетом-2025.
Это правило будет распространяться на все выплаты военнослужащим, полицейским и лицам рядового и начальствующего состава.
В госбюджете Украины на 2025 год расходы на оборону были заложены в сумме 2,22 трлн гривен из 3,94 трлн гривен в целом.
В июле Верховная Рада приняла изменения в государственный бюджет об увеличении расходов на безопасность и оборону на 412 млрд гривен.
Министр финансов Сергей Марченко заявил, что в правительстве надеются, что война завершится раньше. Но с прагматической точки зрения готовят проект госбюджета с учетом продолжения войны весь 2026 год.