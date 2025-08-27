ua en ru
Ср, 27 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Минфин определился с размером расходов на оборону в 2026 году

Украина, Среда 27 августа 2025 10:40
UA EN RU
Минфин определился с размером расходов на оборону в 2026 году Фото: расходы на оборону останутся высокими (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В проекте госбюджета будет заложен сценарий продолжения войны весь 2026 год. Расходы на оборону останутся на уровне текущего года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо Минфина от 15 августа 2025 года.

Расходы общего фонда

Расходы по общему фонду на 2026 год для сектора безопасности и обороны определены на уровне показателей, утвержденных в госбюджете-2025. На 2027-2028 годы они планируются в соответствии с Бюджетной декларацией.

Предельные объемы расходов на оплату труда будут распределяться по показателям госбюджета-2025. Приоритетом станет финансирование надлежащих выплат военнослужащим, полицейским и другим лицам, участвующим в боевых действиях.

Перераспределение и оптимизация

Минобороны и другие ведомства сектора безопасности и обороны должны провести инвентаризацию действующего законодательства. На основе этого следует подать предложения по изменениям, которые позволят высвободить ресурсы в пределах предельных показателей расходов.

Эти средства планируется направить на финансирование неотложных нужд в 2026 году.

Специальный фонд

Расходы специального фонда на безопасность и оборону в 2026 году будут увеличены. В него учтут прогнозные поступления от налога на доходы физических лиц с зарплат военных, полицейских и служащих силовых структур.

Отдельно запланировано увеличение расходов специального фонда Минобороны. Это произойдет за счет средств от лицензий в сфере азартных игр и лотерей, которые направят на закупку вооружения и техники.

Единый социальный взнос

При расчете расходов на денежное обеспечение учтут максимальную базу начисления единого взноса. Она составит 15 размеров минимальной зарплаты, как предусмотрено госбюджетом-2025.

Это правило будет распространяться на все выплаты военнослужащим, полицейским и лицам рядового и начальствующего состава.

В госбюджете Украины на 2025 год расходы на оборону были заложены в сумме 2,22 трлн гривен из 3,94 трлн гривен в целом.

В июле Верховная Рада приняла изменения в государственный бюджет об увеличении расходов на безопасность и оборону на 412 млрд гривен.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что в правительстве надеются, что война завершится раньше. Но с прагматической точки зрения готовят проект госбюджета с учетом продолжения войны весь 2026 год.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство финансов Украины Госбюджет
Новости
Россияне оставили Сумы без света и электротранспорта, вода подается по графику
Россияне оставили Сумы без света и электротранспорта, вода подается по графику
Аналитика
Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы