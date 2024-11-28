Для брони от мобилизации бизнес должен обновить свой статус до конца зимы

Все предприятия должны подтвердить свой статус критичности по новым критериям до 28 февраля 2025 года. Это позволит проводить новые бронирования военнообязанных.

Об этом заявил заместитель министра экономики Украины Виталий Киндратов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Европейскую бизнес-ассоциацию ( ЕБА ).

По его словам, в течение этого времени действующие бронирование и действующий статус критичности будут сохраняться, в то же время новых сотрудников компании смогут забронировать только после переподтверждения статуса.

В дальнейшем все бронирования сотрудников будут осуществляться критическими предприятиями через портал Дія. Для этого нужно заново получить статус критичности по новым критериям и подать документы через ОВА, Министерства или профильные ЦОВ, сообщил чиновник.

Как отметили в ЕБА, чтобы получить статус критичности, предприятие должно отвечать по крайней мере трем критериям, два из которых обязательны для всех.

Два обязательных критерия - это отсутствие налоговой задолженности и средняя заработная плата по предприятию не менее 20 тысяч гривен и такая же заработная плата бронируемого работника за последний отчетный период (сейчас это квартал, после вступления в силу изменений в налоговое законодательство это может быть месяц).

Третий критерий должен быть одним из общих, региональных или отраслевых критериев, которые в течение 10 дней с момента принятия постановления должны быть разработаны профильными министерствами или ОВА. В то же время, отраслевые и региональные критерии должны быть согласованы с Минобороны и Минэкономики.

Отсутствие задолженности у предприятия может быть подтверждено справкой из Государственной налоговой службы. Актуальность статуса критичности будет автоматически проверяться системой ежемесячно благодаря обмену данными с Пенсионным фондом и Государственной налоговой службой.

Квоты на бронирование

Возможность бронировать 100% работников предусмотрена для предприятий топливно-энергетического и оборонно-промышленного комплексов. Другие компании имеют квоту 50%.

Базой учета являются все военнообязанные работники предприятия. В общее количество военнообязанных на предприятии не включаются военнообязанные, имеющие отсрочку, например в связи с уходом за человеком с инвалидностью или многодетные семьи.

Также в базу не будут учитываться работники, работающие по совместительству и забронированные на другом предприятии. Работники, работающие на предприятии менее трех месяцев, пока тоже не могут быть забронированы, после вступления налоговых изменений в силу этот срок сократится до месяца.

Снять бронирование с работников будет возможным, впрочем, без особых оснований (например, увольнения) это можно будет сделать не чаще одного раза в месяц, сообщили в ЕБА.