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Правительство Германии не обсуждает передачу Украине истребителей, - глава МИД

Фото: глава МИД Германии Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Правительство Германии пока не рассматривает вопрос передачи Украине современных истребителей.

Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau.

"На сегодняшний день это не предмет наших дебатов", - заявила Бербок во время визита в Хельсинки, отвечая на вопрос о готовности Германии передать Украине истребители, которые состоят на вооружении немецкой армии.

Напомним, ранее анцлер Олаф Шольц заявил, что Германия не будет передавать Украине современные истребители, чтобы не "повышать ставки". Кроме того, Берлин хочет избежать возможной эскалации между НАТО и Россией.

Также мы писали, что министры обороны стран НАТО могут обсудить вопросы самолетов для Украины на встрече 14-15 февраля. Также среди тем будет увеличение военной помощи Украине.

Кроме того, глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Гойсген высказался против любых "красных линий" в оказании военной помощи Украине.

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