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Генсек НАТО ожидает, что страны альянса обсудят вопросы самолетов для Украины

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Брюссель, Понедельник 13 февраля 2023 14:49
Генсек НАТО ожидает, что страны альянса обсудят вопросы самолетов для Украины Фото: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Министры обороны НАТО могут обсудить вопросы самолетов для Украины на встрече 14-15 февраля. Также среди тем будет увеличение военной помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга во время пресс-конференции.

"Мы обсудим поддержку Украины и увеличение этой поддержки", - сказал он.

Также Столтенберг отметил, что на повестке дня будет вопрос ускорения предоставления военной помощи, одобренной партнерами для Украины.

Генсек НАТО ожидает, что во время встречи министры обороны стран альянса обсудят возможность передачи Украине современных истребителей. Он подчеркнул, что страны НАТО не будут вмешиваться в войну. Однако союзники могут предоставлять Украине боевые самолеты для самозащиты.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что отбыл на встречу в формате "Рамштайн". Он ожидает, что партнеры обсудят вопрос авиации для Украины, развитие "танковой коалиции", формирование запаса боеприпасов.

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