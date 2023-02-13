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Глава Мюнхенской конференции против "красных линий" по вопросу истребителей для Украины

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Понедельник 13 февраля 2023 20:39
Глава Мюнхенской конференции против "красных линий" по вопросу истребителей для Украины Фото: глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Гойсген (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Гойсген высказался против любых "красных линий" в оказании военной помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle .

"Вместо того чтобы проводить "красные линии", думаю, стоит обратить внимание на то, что необходимо. Военные эксперты говорят, что при ведении войны, подобной этой, необходима комбинация нескольких видов вооружений: нужны танки, нужна артиллерия, однако нужны и истребители как для защиты воздушного пространства, так и для того, чтобы добраться до целей, которые для артиллерии недоступны", - сказал Гойсген.

Глава Мюнхенской конференции также признал наличие определенной усталости от войны в Украине в западном обществе и отметил, что для преодоления ее признаков Западу необходимо проявить "лидерство".

"Мы должны ясно дать понять, что если Путин выиграет эту войну, в Украине все не закончится. Он сам, как и его министр иностранных дел, несколько недель назад объявили, что следующей целью будет Молдова. Спросите стран Балтии - они ожидают, что Путин в случае его успеха развернет войска в их сторону. Поэтому мы должны быть жесткими, мы должны продолжать поддерживать Украину", - подчеркнул он.

Напомним, ранее анцлер Олаф Шольц заявил, что Германия не будет передавать Украине современные истребители, чтобы не "повышать ставки". Кроме того, Берлин хочет избежать возможной эскалации между НАТО и Россией.

Также мы писали, что министры обороны стран НАТО могут обсудить вопросы самолетов для Украины на встрече 14-15 февраля. Также среди тем будет увеличение военной помощи Украине.

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