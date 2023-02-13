Глава Мюнхенской конференции против "красных линий" по вопросу истребителей для Украины

"Вместо того чтобы проводить "красные линии", думаю, стоит обратить внимание на то, что необходимо. Военные эксперты говорят, что при ведении войны, подобной этой, необходима комбинация нескольких видов вооружений: нужны танки, нужна артиллерия, однако нужны и истребители как для защиты воздушного пространства, так и для того, чтобы добраться до целей, которые для артиллерии недоступны", - сказал Гойсген.

Глава Мюнхенской конференции также признал наличие определенной усталости от войны в Украине в западном обществе и отметил, что для преодоления ее признаков Западу необходимо проявить "лидерство".

"Мы должны ясно дать понять, что если Путин выиграет эту войну, в Украине все не закончится. Он сам, как и его министр иностранных дел, несколько недель назад объявили, что следующей целью будет Молдова. Спросите стран Балтии - они ожидают, что Путин в случае его успеха развернет войска в их сторону. Поэтому мы должны быть жесткими, мы должны продолжать поддерживать Украину", - подчеркнул он.