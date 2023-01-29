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Шольц снова выступил против передачи Украине истребителей и призвал избежать эскалации

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Берлин, Воскресенье 29 января 2023 11:49
Шольц снова выступил против передачи Украине истребителей и призвал избежать эскалации Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Германия не будет передавать Украине современные истребители, чтобы не "повышать ставки". Кроме того, Берлин хочет избежать возможной эскалации между НАТО и Россией.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Tagesspiegel.

Глава немецкого правительства отметил, что его отношение к поставкам Украине боевых самолетов не изменилось. При этом Шольц предостерег от "вступления в постоянную конкуренцию за повышение ставок, когда речь идет о системах вооружения".

"Если в Германии начнутся очередные дебаты после того, как только было принято решение (о поставках Украины танков Leopard 2, - ред.), это произведет несерьезное впечатление и подорвет доверие граждан к государственным решениям", - сказал Шольц.

При этом канцлер Германии добавил, что его задача "сделать все, чтобы война России против Украины не превратилась в войну между Россией и НАТО".

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что хочет и дальше поддерживать диалог с российским диктатором Владимиром Путиным.

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