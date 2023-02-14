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Уряд Німеччини не обговорює передачу Україні винищувачів, - глава МЗС

Фото: голова МЗС Німеччини Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Уряд Німеччини поки що не розглядає питання передачі Україні сучасних винищувачів.

Про це заявила глава МЗС Німеччини Анналена Бербок, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau .

"На сьогоднішній день це не є предметом наших дебатів", - заявила Бербок під час візиту до Гельсінкі, відповідаючи на запитання про готовність Німеччини передати Україні винищувачі, які перебувають на озброєнні німецької армії.

Нагадаємо, раніше анцлер Олаф Шольц заявив, що Німеччина не передаватиме Україні сучасні винищувачі, щоб не "підвищувати ставки". Крім того, Берлін хоче уникнути можливої ескалації між НАТО та Росією.

Також ми писали, щоміністри оборони країн НАТО можуть обговорити питання про літаки для України на зустрічі 14-15 лютого. Також, серед тим, буде збільшення військової допомоги Україні.

Крім того, глава Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсген висловився проти будь-яких "червоних ліній" у наданні військової допомоги Україні.

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