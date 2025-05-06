Правительство Мерца сформировано: кто занял ключевые для Украины должности

В Германии завершили формирование нового правительства канцлера Фридриха Мерца. Министры приняли присягу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.
17 министров прибыли в дворец Бельвю (резиденцию президента Германии). Там президент Франк-Вальтер Штайнмайер вручил им свидетельства о назначении.
Затем они вернулись в Бундестаг, чтобы там принять присягу.
Таким образом, новые должности получили:
Стоит заметить, что наиболее важными для Украины являются назначения нового министра иностранных дел, а также министра обороны.
Иоганн Вадефул, который получил должность главы МИД, открыто поддерживает Украину в войне против России. В частности, он уже успел пообщаться с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой.
Стороны обсудили дальнейшую поддержку Украины со стороны Германии при правительстве Мерца. Вадефул заверял, что помощь Украине усилят. Как именно - он не уточнял.
Борис Писториус занимал должность министра обороны и в правительстве Олафа Шольца. Он также поддерживает Украину, несколько раз посещал нашу страну с официальными визитами.
При Писториусе Украина получила от Германии три системы ПВО Patriot, танки Leopard 2 и много другой важной военной помощи.
Детальнее о том, чего ждать Украине от Мерца, - в материале РБК-Украина.
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