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Правительство Мерца сформировано: кто занял ключевые для Украины должности

Фото: Фридрих Мерц, канцлер Германии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Германии завершили формирование нового правительства канцлера Фридриха Мерца. Министры приняли присягу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

17 министров прибыли в дворец  Бельвю (резиденцию президента Германии). Там президент Франк-Вальтер Штайнмайер вручил им свидетельства о назначении. 

Затем они вернулись в Бундестаг, чтобы там принять присягу. 
Таким образом, новые должности получили:

  • Ларс Клингбейл (вице-канцлер и министр финансов);
  • Катерина Райхе (министр экономики);
  • Иоганн Вадефул (министр иностранных дел);
  • Борис Писториус (министр обороны);
  • Александр Добриндт (министр внутренних дел);
  • Бербель Бас (министр труда);
  • Патрик Шнидер (министр транспорта);
  • Нина Варкен (министр здравоохранения);
  • Верена Хубертц (министр строительства);
  • Дороти Бэр (министр исследований);
  • Карин Прин (министр образования и по делам семьи);
  • Карстен Вильдбергер (министр по цифровым вопросам и государственной модернизации);
  • Алоиз Райнер (министр сельского хозяйства);
  • Стефани Хубиг (министр юстиции);
  • Карстен Шнайдер (министр окружающей среды);
  • Рим Алабали-Радован (министр по вопросам содействия развитию); 
  • Торстен Фрай (федеральный министр по особым делам). 

Стоит заметить, что наиболее важными для Украины являются назначения нового министра иностранных дел, а также министра обороны. 

Иоганн Вадефул

Иоганн Вадефул, который получил должность главы МИД, открыто поддерживает Украину в войне против России. В частности, он уже успел пообщаться с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой. 

Стороны обсудили дальнейшую поддержку Украины со стороны Германии при правительстве Мерца. Вадефул заверял, что помощь Украине усилят. Как именно - он не уточнял. 

Борис Писториус

Борис Писториус занимал должность министра обороны и в правительстве Олафа Шольца. Он также поддерживает Украину, несколько раз посещал нашу страну с официальными визитами. 

При Писториусе Украина получила от Германии три системы ПВО Patriot, танки Leopard 2 и много другой важной военной помощи. 

Детальнее о том, чего ждать Украине от Мерца, - в материале РБК-Украина.

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Фридрих Мерц