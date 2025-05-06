Правительство Мерца сформировано: кто занял ключевые для Украины должности

17 министров прибыли в дворец Бельвю (резиденцию президента Германии). Там президент Франк-Вальтер Штайнмайер вручил им свидетельства о назначении.

Затем они вернулись в Бундестаг, чтобы там принять присягу.

Таким образом, новые должности получили:

Ларс Клингбейл (вице-канцлер и министр финансов);

Катерина Райхе (министр экономики);

Иоганн Вадефул (министр иностранных дел);

Борис Писториус (министр обороны);

Александр Добриндт (министр внутренних дел);

Бербель Бас (министр труда);

Патрик Шнидер (министр транспорта);

Нина Варкен (министр здравоохранения);

Верена Хубертц (министр строительства);

Дороти Бэр (министр исследований);

Карин Прин (министр образования и по делам семьи);

Карстен Вильдбергер (министр по цифровым вопросам и государственной модернизации);

Алоиз Райнер (министр сельского хозяйства);

Стефани Хубиг (министр юстиции);

Карстен Шнайдер (министр окружающей среды);

Рим Алабали-Радован (министр по вопросам содействия развитию);

Торстен Фрай (федеральный министр по особым делам).

Стоит заметить, что наиболее важными для Украины являются назначения нового министра иностранных дел, а также министра обороны.

Иоганн Вадефул

Иоганн Вадефул, который получил должность главы МИД, открыто поддерживает Украину в войне против России. В частности, он уже успел пообщаться с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой.

Стороны обсудили дальнейшую поддержку Украины со стороны Германии при правительстве Мерца. Вадефул заверял, что помощь Украине усилят. Как именно - он не уточнял.

Борис Писториус

Борис Писториус занимал должность министра обороны и в правительстве Олафа Шольца. Он также поддерживает Украину, несколько раз посещал нашу страну с официальными визитами.

При Писториусе Украина получила от Германии три системы ПВО Patriot, танки Leopard 2 и много другой важной военной помощи.