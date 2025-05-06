Уряд Мерца сформовано: хто обійняв ключові для України посади

У Німеччині завершили формування нового уряду канцлера Фрідріха Мерца. Міністри склали присягу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.
17 міністрів прибули в палац Бельвю (резиденцію президента Німеччини). Там президент Франк-Вальтер Штайнмаєр вручив їм свідоцтва про призначення.
Потім вони повернулися до Бундестагу, щоб там скласти присягу.
Таким чином, нові посади отримали:
Варто зауважити, що найбільш важливими для України є призначення нового міністра закордонних справ, а також міністра оборони.
Йоганн Вадефул, який отримав посаду глави МЗС, відкрито підтримує Україну у війні проти Росії. Зокрема, він уже встиг поспілкуватися з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою.
Сторони обговорили подальшу підтримку України з боку Німеччини за уряду Мерца. Вадефул запевняв, що допомогу Україні посилять. Як саме - він не уточнював.
Борис Пісторіус обіймав посаду міністра оборони і в уряді Олафа Шольца. Він також підтримує Україну, кілька разів відвідував нашу країну з офіційними візитами.
За Пісторіуса Україна отримала від Німеччини три системи ППО Patriot, танки Leopard 2 і багато іншої важливої військової допомоги.
Детальніше про те, чого чекати Україні від Мерца, - в матеріалі РБК-Україна.
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