Уряд Мерца сформовано: хто обійняв ключові для України посади

17 міністрів прибули в палац Бельвю (резиденцію президента Німеччини). Там президент Франк-Вальтер Штайнмаєр вручив їм свідоцтва про призначення.

Потім вони повернулися до Бундестагу, щоб там скласти присягу.

Таким чином, нові посади отримали:

Ларс Клінгбейл (віце-канцлер і міністр фінансів);

Катерина Райхе (міністр економіки);

Йоганн Вадефул (міністр закордонних справ);

Борис Пісторіус (міністр оборони);

Александр Добріндт (міністр внутрішніх справ);

Бербель Бас (міністр праці);

Патрік Шнідер (міністр транспорту);

Ніна Варкен (міністр охорони здоров'я);

Верена Хубертц (міністр будівництва);

Дороті Бер (міністр досліджень);

Карін Прін (міністр освіти і у справах сім'ї);

Карстен Вільдбергер (міністр із цифрових питань і державної модернізації);

Алоїз Райнер (міністр сільського господарства);

Стефані Хубіг (міністр юстиції);

Карстен Шнайдер (міністр навколишнього середовища);

Рим Алабалі-Радован (міністр з питань сприяння розвитку);

Торстен Фрай (федеральний міністр з особливих справ).

Варто зауважити, що найбільш важливими для України є призначення нового міністра закордонних справ, а також міністра оборони.

Йоганн Вадефул

Йоганн Вадефул, який отримав посаду глави МЗС, відкрито підтримує Україну у війні проти Росії. Зокрема, він уже встиг поспілкуватися з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою.

Сторони обговорили подальшу підтримку України з боку Німеччини за уряду Мерца. Вадефул запевняв, що допомогу Україні посилять. Як саме - він не уточнював.

Борис Пісторіус

Борис Пісторіус обіймав посаду міністра оборони і в уряді Олафа Шольца. Він також підтримує Україну, кілька разів відвідував нашу країну з офіційними візитами.

За Пісторіуса Україна отримала від Німеччини три системи ППО Patriot, танки Leopard 2 і багато іншої важливої військової допомоги.